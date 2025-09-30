Blanca batte il GF, Maria Chiara Giannetta spiazza Simona Ventura. Boss in Incognito tiene botta. I dati Auditel del 29 settembre 2025

Un inizio settimana tutto al femminile tra Rai e Mediaset. Il lunedì comincia con il ritorno del Grande Fratello su Canale 5, un format che – dopo anni di versione vip – torna alla fase beta. Quella senza personaggi famosi, ma con persone qualunque. Tanti ex volti delle edizioni passate in studio a fare da opinionisti, ma il volto nuovo per eccellenza a Mediaset è Simona Ventura che sostituisce Alfonso Signorini alla conduzione. Un ritorno alla normalità per un reality dai tratti iconici che rende, ma non abbastanza.

Gli ascolti della prima puntata si fermano al 20,4% di Share. Un buon inizio, ma si può migliorare per la rete ammiraglia di Cologno Monzese. Tutto dipenderà dai tratti che assumerà quest’edizione completamente rinnovata dentro e fuori la casa più spiata di Cinecittà. Chi, invece, non ha bisogno di aspettare per godersi il successo è Blanca. La serie di Raiuno torna con la terza stagione: Maria Chiara Giannetta e il resto del cast si godono una vittoria che equivale al 23% di Share. Durando anche meno rispetto al Grande Fratello.

Blanca è l’anti-GF: Maria Chiara Giannetta meglio di Simona Ventura

La differenza di tempi conta rispetto alla fruizione di un singolo contenuto. I dettagli fanno la differenza ma contano i numeri. Gli stessi su cui fa affidamento Elettra Lamborghini che, con Boss in Incognito, tiene banco e riesce a conquistare un ascolto più che rassicurante: 5,4% di Share con 843.000 spettatori e un target di pubblico sempre più eterogeneo.

Lo Stato delle Cose, invece, con Massimo Giletti sulla terza rete, ottiene il 5,8% guadagnando ancora terreno. Il pubblico di riferimento, come target anagrafico, tuttavia è medio-alto. Anche per il tipo di argomenti trattati. Su Italia Uno, invece, largo ai giovani con la trasmissione del secondo capitolo del film I Mercenari: interessa un pubblico di 802.000 spettatori per via di tutti i volti cult del cinema action presenti nel girato.

Talk show in ripresa

In grado di coinvolgere i giovani, ma anche qualche penna bianca. I talk show, a partire da Quarta Repubblica fino a La Torre di Babele, si spartiscono lo Share tra 5,6 e 3,8%. L’approfondimento colpisce e interessa una buona fetta di pubblico. Django Unchained, su TV8, si ferma al 2,3%. Mentre Little Big Italy conquista il 2,7% di ascolto. La restante parte di Share del palinsesto generalista se la dividono equamente il Canale 20 con Tornare a Vincere, Rai5 con La storia di mia Moglie, Pearl Harbor su Iris e Il Grande Jake su RaiMovie.