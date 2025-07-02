Blanca 3, spoiler (strappalacrime). Addio al cane Linneo

Blanca 3 è uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva, quella che comincerà a settembre. Al festival della serie tv – l’Italian Global Series Festival di Riccione – è stata presentata la prossima stagione della fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Nel cast della terza stagione di Blanca ritroveremo i protagonisti storici, a partire da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ma ci saranno anche Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. Insieme a loro due new entry d’eccezione: Domenico Diele e Matilde Gioli, già nota al pubblico di Rai 1 per la parte della dottoressa Giulia Giordano nella celebre serie medical Doc – Nelle tue mani.

Tra le tante anticipazioni del terzo capitolo di Blanca ce n’è anche una che sicuramente non farà piacere ai numerosi fan della serie. Gli appassionati dovranno dire addio a Linneo, il fedelissimo cane guida della protagonista, il bulldog americano femmina che nelle prime due stagioni è stato un fondamentale supporto per Blanca, anche psicologico, una colonna nei momenti difficili.

Blanca 3, anticipazione triste: Linneo non ci sarà

La fedele cagnolina Linneo non ci sarà in Blanca 3. A confermare la voce che circolava da qualche tempo è stata la stessa Maria Chiara Giannetta, l’interprete di Blanca. Intervistata da Ciak Magazine durante l’Italian Global Series Festival, l’attrice ha spiegato che «purtroppo Linneo non ci sarà più». Al suo posto «ci sarà un altro cane stupendo, totalmente folle».

Il nuovo cane di Blanca, spiega Giannetta, sarà molto diverso da Linneo. Si può dire che sarà «l’opposto di Fiona, di quella che era Fiona-Linneo». Il nuovo amico a quattro zampe della protagonista della serie di Lux Vide e Rai Fiction «si chiamerà Cane 3» (Ronda, nella realtà).

Segnata dalla perdita di Linneo, Blanca inizialmente cercherà di creare una distanza affettiva tra sé e il nuovo cane guida, un border collie col mantello blue merle. Perciò lo chiamerà semplicemente «Cane 3». La giovane consulente della polizia, continua l’attrice, «farà fatica ad accettare questo cane, ma capirà anche che non può vivere senza». Linneo era lo sguardo di Blanca sulla realtà. Con la perdita della sua amata cagnolina Blanca «avrà perso un po’ i suoi occhi perché si affidava tantissimo a lei».

Per lei «cominciare con un altro cane significa ricominciare da capo con un tipo di relazione diversa». Un rapporto diverso che dovrà instaurarsi poco alla volta. «La perdita di Linneo – insiste l’attrice – non è solo un fatto narrativo: rimette Blanca al centro. Blanca dovrà chiedersi se può ancora ‘vedere’ senza i suoi occhi, perché Linneo per lei era questo».

Una Blanca diversa nella nuova stagione

Questo dolore non è universale, è soltanto di Blanca che così tornerà più protagonista che mai nella terza stagione. La lacerante separazione da Linneo farà dunque parte di un percorso più generale di crescita per Blanca. Anche un cambio look per lei in questa stagione. Un cambiamento, spiega Giannetta, che come accade per i supereroi non mai solo estetico, ma segno di un mutamento interiore.

Look più da donna per Blanca che nella nuova stagione «dovrà crescere e lasciare un po’ l’infantilismo, lasciarselo un po’ dietro». Sarà una Blanca diversa, insomma, chiamata dalla vita ad affrontare quel buio che credeva – forse illudendosi – di conoscere bene ma che mai come adesso le aveva fatto una simile paura.

A sparigliare ulteriormente le carte – stavolta nel rapporto con l’ispettore Liguori – provvederà l’ingresso del nuovo personaggio interpretato da Domenico Diele: un contractor al soldo di un’agenzia di sicurezza con base a Genova. Blanca lo incontrerà durante una delle sue indagini.