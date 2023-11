È forse una delle notizie più scontate di questa stagione tv, che di sorprese ce ne sta regalando non poche: Blanca 3 ci sarà. Impossibile pensare diversamente, d’altra parte, considerato che la formula della serie tv di Raiuno prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) ha continuato a piacere al pubblico anche nella seconda stagione, regalando ottimi risultati di ascolto e consacrando Blanca come una delle serie più amate dai telespettatori.

Blanca 3, la conferma del regista e le parole di Ammirati

Blanca 2, le foto della seconda stagione Guarda le altre 83 fotografie → In attesa di una conferma vera e propria da parte di Rai Fiction, a parlare a proposito di una terza stagione della serie è stato, a fine ottobre, Jan Maria Michelini, che con Michele Soavi ha condiviso la regia di Blanca 2. “Sì”, ha detto Michelini intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a proposito di un seguito della serie, riconoscendo che è “una serie che abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell’Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale!”.

Di fronte a questo successo non solo italiano Blanca è destinato ad avere lunga vita. D’altra parte, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva già anticipato durante la conferenza stampa della seconda stagione l’idea di continuare a raccontare nuove avventure del personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta. “Come tutte le serie importanti”, aveva detto, “anche Blanca avrà una vita lunga, perché il pubblico aspetta le nuove stagioni”.

Gli ascolti di Blanca 2

Quando esce Blanca 3?

Il format di Blanca, che unisce crime a commedia sentimentale, permette di poter avere un prodotto destinato a durare nel tempo. Ma a decretarne il rinnovo, alla fine, è sempre il pubblico, che ha seguito Blanca 2 con passione: la media delle prime cinque puntate (su un totale di sei) è stata didi telespettatori (share del 22,6%), sfondando in due occasioni il tetto dei 4 milioni di persone.

Per quanto riguarda la data di uscita della terza stagione, è molto probabile che i tempi saranno gli stessi di quelli intercorsi tra la prima e la seconda stagione, ovvero due anni. Blanca 3 potrebbe quindi andare in onda nel 2025.

Cosa succede nell’ultima puntata di Blanca 2?

© Virginia Bettoja

Il finale della seconda stagione, intanto, vede Blanca alle prese con Polibomber (Stefano Dionisi), l’attentatore che fin dalla prima puntata ha preso di mira la Polizia di Genova e che ha trovato nella protagonista la sua interlocutrice ideale. Dopo aver ucciso Sebastiano (Pierpaolo Spollon), per Blanca ora la questione è più che personale, in una corsa contro il tempo e decisioni che cambieranno la sua vita. Intanto, Liguori (Giuseppe Zeno), deve decidere se lasciarsi andare tra le braccia di Veronica (Chiara Baschetti) o accettare l’attrazione per Blanca.