La prima stagione è stata una vera e propria rivelazione, con ascolti record e la consacrazione dell’attrice protagonista tra i volti più amati della fiction italiana. Ora, Blanca 2 è pronto a fare il bis: gli episodi della seconda stagione della serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi (editi da e/o) sono pronti a proporre al pubblico nuove indagini, certo, ma anche a seguire l’evoluzione della protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta, sempre più coinvolta nel lavoro della Polizia e sempre più determinata a dimostrare il proprio valore a tutti, in particolare ad un certo Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno)… Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia la serie Blanca 2?

La seconda stagione di Blanca va in onda a due anni di distanza dalla prima: Raiuno, infatti, la manda in onda da giovedì 5 ottobre 2023, alle 21:25, affidando alla fiction la prestigiosa prima serata del giovedì.

Blanca 2, anteprima RaiPlay

Prima della messa in onda su Raiuno, da martedì 3 ottobre su RaiPlay è possibile vedere in anteprima il primo episodio della seconda stagione.

Quando esce Blanca 2 su Netflix?

Per ora, non è nota la data di uscita dei nuovi episodi di Blanca su Netflix, dove è disponibile la prima stagione. Ad ogni modo, gli episodi di Blanca 2 sono disponibili gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai.

Blanca 2, anticipazioni trama

Blanca 2, le foto della seconda stagione Guarda le altre 83 fotografie → Nella seconda stagione scopriremo nuovi segreti sulla sua famiglia, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di

chi le sta vicino…soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Tornano gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola); ritroveremo i colleghi del commissariato, Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Liguori: la tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto quando lui farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato; e poi ancora Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti.

© Virginia Bettoja

Ma arrivano anche personaggi nuovi che costringono Blanca a fare i conti con quella che è la sua storia e a decidere chi vuole essere. Per esempio, nonostante il suo bisogno di assoluta autonomia, dovrà accettare di trovarsi una collaboratrice domestica visto che il nuovo incarico da consulente non le permette di occuparsi delle faccende di casa.

Quella che sceglierà si chiama Elena (Michela Cescon), ha 50 anni e nasconde un segreto. Ogni puntata racconta un caso d’indagine con un’ambientazione particolare scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, a mostrare un mondo diverso e i personaggi che vivono al suo interno, raffigurati con realismo e un pizzico di commedia. Oltre ai gialli verticali, ci sarà anche un nuovo intrigante giallo di stagione.

Il commissariato è sotto l’attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico a Genova,

facendo esplodere diverse bombe per la città, e che coinvolgerà Blanca in prima persona. Nel mentre, in una corsa contro il tempo, Blanca fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno.

In questa nuova stagione Blanca impara che colleghi, amici e amanti a volte ci staccano pezzi di cuore e se li portano via, in qualche posto lontano, fuori dalla nostra possibilità di proteggerli. Di proteggerci. Ma realizzerà che solo accettando questo rischio può capire davvero e ancora meglio la bellezza di ballare sotto la pioggia.

Blanca 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione di Blanca sono sei, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raiuno li manda in onda uno a settimana, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 9 novembre.

Blanca 2, cast

© Virginia Bettoja

Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della serie tv durante la prima stagione. A Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon ed il resto del cast si aggiunge però qualche volto nuovo.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando, la protagonista, ora ufficialmente consulente della Polizia ed esperta di decodage;

la protagonista, ora ufficialmente consulente della Polizia ed esperta di decodage; Giuseppe Zeno è Ispettore Michele Liguori, poliziotto a cui si affianca spesso Blanca nelle indagini; tra i due c’è della tensione sentimentale;

poliziotto a cui si affianca spesso Blanca nelle indagini; tra i due c’è della tensione sentimentale; Pierpaolo Spollon è Sebastiano, ragazzo che nella prima stagione ha cercato di uccidere Blanca, colpevole di aver testimoniato contro di lui nel processo per l’omicidio della sorella della protagonista, di cui era fidanzato. Ma Sebastiano era innocente ed ha scontato ingiustamente quindici anni in carcere;

ragazzo che nella prima stagione ha cercato di uccidere Blanca, colpevole di aver testimoniato contro di lui nel processo per l’omicidio della sorella della protagonista, di cui era fidanzato. Ma Sebastiano era innocente ed ha scontato ingiustamente quindici anni in carcere; Enzo Paci è Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo, superiore di Liguori e Blanca, con cui battibecca spesso;

Sara Ciocca è Lucia Ottonello, ragazza coinvolta nel primo caso della serie e che poi rimane legata

a Blanca, che la prende sotto la propria ala e cerca di aiutarla;

Federica Cacciola è Stella, migliore amica di Blanca, estetista;

migliore amica di Blanca, estetista; Ugo Dighero è Leone Ferrando, padre di Blanca;

padre di Blanca; Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità, al lavoro nel Commissariato San Teodoro.

Nuovi personaggi

Michela Cescon è Elena, collaboratrice domestica assunta da Blanca, che rimane conquistata dai suoi modi diretti. Eppure, la donna nasconde un segreto e sembra cercare qualcosa dalla protagonista;

collaboratrice domestica assunta da Blanca, che rimane conquistata dai suoi modi diretti. Eppure, la donna nasconde un segreto e sembra cercare qualcosa dalla protagonista; Stefano Dionisi è Polibomber, attentatore che fin dalla prima puntata prende di mira la Polizia, con una serie di esplosioni che poi rivendica telefonando al Commissariato;

attentatore che fin dalla prima puntata prende di mira la Polizia, con una serie di esplosioni che poi rivendica telefonando al Commissariato; Chiara Baschetti è Veronica Alberici, avvocatessa che lavora per lo studio legale della madre di Liguori, di cui è amica d’infanzia. I due si ritrovano e ricordano i vecchi tempi;

avvocatessa che lavora per lo studio legale della madre di Liguori, di cui è amica d’infanzia. I due si ritrovano e ricordano i vecchi tempi; Raffaele Esposito è Paolo Sivori, capo della Digos che guida l’Unità di Crisi che viene costituita per risolvere il caso di Polibomber;

capo della Digos che guida l’Unità di Crisi che viene costituita per risolvere il caso di Polibomber; Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti, giovane agente di Polizia, bersaglio delle battute di Carità.

Blanca 2, registi e sceneggiatori

© Virginia Bettoja

Alla regia della serie troviamo Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Il soggetto di serie è stato scritto da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri (loro due anche head writers), Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri.

A produrre c’è Luca Bernabei per Lux Vide (società del gruppo Fremantle), con Rai Fiction. La serie è la prima al mondo ad essere girata in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano.

Dove si svolge Blanca 2?

© Virginia Bettoja

Anche le riprese della seconda stagione (concluse a maggio 2023) sono state effettuate a Genova e dintorni: tra i luoghi scelti, Piazza Matteotti, Piazza San Matteo e Piazza delle Fontane Marose, ma anche Camogli (dove la protagonista vive). Gli interni, invece, sono stati girati negli studi di Formello (Roma) di Lux Vide.

Blanca 2, Linneo

© Virginia Bettoja

Anche nella seconda stagione ritroviamo il cane Linneo, che fin da quando era piccola ha seguito Blanca, diventando il suo cane guida. Nella realtà il cane si chiama Fiona ed è un bulldog femmina americano. Nella serie, il padre di Blanca decide di chiamarla Linneo perché ha sempre desiderato avere un figlio maschio. Il nome è un riferimento a Carlo Linneo, medico, botanico e naturalista svedese.

Blanca 2, libri

La serie è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da e/o. La scrittrice ad oggi ha scritto tre libri con protagonista Blanca Ferrando: “Blanca” (2009), “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014), “La danza dei veleni” (2019) e “Blanca e le niñas viejas” (2022). La serie, però, inserisce numerose idee nate dagli sceneggiatori.

Dove vedere Blanca 2?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Blanca 2 anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere la prima stagione.