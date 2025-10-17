Blanca 3, anticipazioni 20 ottobre: dopo l’aggressione Blanca lascia il lavoro

Si avvicina la messa in onda della quarta attesissima puntata di Blanca 3, la serie Rai in onda nella prima serata del lunedì con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ascolti in crescita in termini assoluti nei primi tre appuntamenti con la fiction che vede l’attrice foggiana impegnata nei panni di Blanca Ferrando, giovane donna cieca che lavora per la polizia in qualità di consulente esperta in decodifica.

La prima puntata di lunedì 29 settembre (Cane 3) ha fatto registrare 3.806.000 spettatori e uno share del 23,00% mentre il secondo episodio del 6 ottobre, intitolato Il Genovese, ha raccolto 3.829.000 telespettatori, pari a uno share del 23,80%, saliti a 3.851.000 (share 23,70%) nella terza puntata dal titolo Il delfino, andata in onda lunedì 13 ottobre.

Numeri lusinghieri che testimoniano l’appeal della serie targata Lux Vide sul pubblico di Rai 1. Sempre Blanca al centro dell’attenzione anche nel quarto appuntamento di lunedì 20 ottobre. La protagonista passerà momenti molti difficili per via di un’aggressione che la porterà a lasciare il lavoro in polizia.

Blanca 3, anticipazioni della quarta puntata (20 ottobre): Blanca aggredita, lascia il lavoro in polizia

La prossima puntata di Blanca 3, la quarta di questa nuova stagione, si intitola Paura del buio e andrà in onda su Rai 1 lunedì 20 ottobre alle 21:35 circa. La giovane protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta sarà chiamata ad affrontare momenti molto difficili. La consulente della polizia subirà un aggressione.

Il suo aggressore sarà l’assassino di uno psichiatra al Museo del Buio. L’episodio si rivelerà particolarmente traumatico per Blanca che rimarrà profondamente scossa per l’accaduto. Così deciderà di allontanarsi temporaneamente dal lavoro sul campo e si prenderà una pausa dal lavoro operativo. In sua assenza saranno Liguori e Bacigalupo a indagare, con quest’ultimo che mostrerà un particolare coinvolgimento nel caso.

Nel frattempo l’ispettore Liguori cercherà di stare vicino a Blanca dopo aver scoperto che è incinta e tanto più dopo l’aggressione subita. Michele però dovrà fare i conti col fatto di non essere l’unico a voler essere vicino alla giovane consulente. Anche Domenico le farà spesso visita per fornirle aggiornamenti sul caso del bambino scomparso, vicenda nella quale emergeranno dettagli e sviluppi inattesi.

Con la scusa di aggiornarla, il contractor dal misterioso passato che lavora per la Superba Security Group cercherà di farsi sempre più spazio nella vita della protagonista. Le anticipazioni rivelano che proprio a Domenico toccherà fare scoperte inaspettate sul caso di Valia e del bambino scomparso. Nel frattempo per Blanca le cose prenderanno una piega nient’affatto piacevole. La ragazza dovrà cercare di venire a capo dell’aggressione subita metabolizzando quando accaduto.

Ma non solo: la gravidanza la costringerà a rimettere in discussione tutta la sua vita, già piuttosto complicata di suo. Il titolo dell’episodio (Paura del buio) indica dunque anche il cuore tematico della puntata: Blanca dovrà affrontare le insidie del proprio buio interiore, imparando ad abitare nello spazio della vulnerabilità come mai le era accaduto prima.