Blanca spezza il cuore a Liguori: il bacio rifiutato e la verità sulla gravidanza. Le anticipazioni

La prossima puntata di Blanca 3 andrà in onda lunedì 20 ottobre su Rai1 e, dopo la fine dell’ultimo appuntamento, aumenta la curiosità di sapere cosa accadrà all’amata protagonista, dopo che ha praticamente spezzato il cuore a Liguori.

La serie, che è ha come protagonista Maria Chiara Giannetta ha appassionato tantissimo il pubblico, proprio per questo – dopo la delusione dell’ultima puntata – in tanti vogliono conoscere le anticipazioni.

Blanca 3, cosa accadrà nella puntata del 20 ottobre

Per sapere cosa accadrà tra Blanca e Liguori, dunque, bisognerà aspettare la puntata di lunedì 20 ottobre. Nell’ultimo appuntamento abbiamo visto la protagonista lasciare di stucco il suo collega, dopo un lungo bacio, con una scena romanticissima, seguito da una dichiarazione d’amore, alla fine la collaboratrice non vedente finirà per spezzargli il cuore.

Tutto è accaduto dopo che Liguori è tornato a essere single e, spinto dall’amico Bacigalupo, decide di dichiararsi a Blanca, l’ha fatto mentre erano in barca al tramonto, subito dopo è arrivato il bacio che i telespettatori aspettavano da tempo, ma alla fine la collaboratrice ha dovuto rifiutarlo, nonostante sia lui l’amore della sua vita, perché è incinta di un altro uomo per cui, però, non prova nulla. La ragazza sa anche che il padre del bambino non ha alcuna intenzione di prendersi cura di lui quando nascerà.

A Liguori, però, ha detto: “Mi spiace ma c’è un’altra persona nella mia vita”. Parole che hanno lasciato di stucco Liguori, che alla fine ha attaccato Blanca, accusandola di aver avuto una storia con un uomo pericoloso come Domenico. Ciò nonostante il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno non vuole perdere Blanca e alla fine ha deciso di indagare, arrivando a scoprire che Blanca aspetta un bambino da Domenico. La collaboratrice soltanto adesso ha capito che vuole tenere davvero il bambino e quindi non interromperà la gravidanza.

Nella puntata di Blanca 3 che andrà in onda il prossimo 20 ottobre, dal titolo Paura del buio, vedremo che la protagonista subirà un’aggressione dall’assassino di uno psichiatra e questo la spaventerà moltissimo. Deciderà così di prendersi una pausa dalle indagini operative, mentre Liguori si troverà a lavorare solo con Bacigalupo. Il personaggio interpretato da Zeno vorrà stare vicino a Blanca ma capirà che c’è anche Domenico che le chiederà spesso novità sul caso del bambino scomparso. Dalle anticipazioni non si sa se ci sarà un nuovo avvicinamento tra Blanca e Liguori, cosa in cui sperano i tanti telespettatori, che si sono appassionati a questa storia d’amore.

La serie continua a registrare ascolti sensazionali, la puntata del 13 ottobre ha ottenuto il 23,7% di share, numeri molto importanti, anche perché sono serviti a battere ripetutamente il Grande Fratello che, dopo il boom della prima puntata, ha subito un vertiginoso calo degli ascolti