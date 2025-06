Blanca, lo spoiler della prossima stagione: l’anticipazione esclusiva

Blanca è tra le fiction di maggiore successo degli ultimi anni. Sin dalle prime puntate ha conquistato il pubblico, che si è appassionato alla storia personale della consulente di polizia ipovedente. Serie dalla narrazione atipica, dove lo spettatore segue in modo diretto le emozioni della protagonista e viene coinvolto dal suo modo originale di percepire le cose intorno a se. La nuova stagione di Blanca è prossima al debutto e c’è molto attesa da parte del pubblico che desidera conoscere quali sarà il futuro della protagonista, cha ha il volto di Maria Chiara Giannetta, e dei personaggi che fanno parte del cast.

Il finale di Blanca 2 è stato ricco di colpi di scena: Sebastiano, l’uomo che ha conquistato il cuore della giovane detective è morto in modo drammatico. Blanca dopo aver ritrovato la madre scopre che è coinvolta negli attentati di Polibomber: una rivelazione che lascia la protagonista senza parole e la costringe ad affrontare nuovi disagi legati al suo quotidiano. Anche il rapporto con Lucia, la bambina che ha accolto in casa sua, è ad un punto fermo.

Inoltre la consulente si allontana anche dal commissario Liguori, alias Giuseppe Zeno. Tra loro il rapporto è rimasto sospeso, e non sembra avere un futuro. Eppure Liguori non nasconde di essere molto legato a Blanca e di preoccuparsi sempre per lei, per questo la situazione fra i due appare sempre più complicata. Cosà accadrà nel terzo capitolo dell’amata serie? A rivelare alcuni dettagli delle prime immagini ci ha pensato Lux Vide, casa di produzione di Blanca.

Blanca 3, prime scene della nuova stagione

La prime scene della nuova stagione sono state condivise in un post sul profilo ufficiale di Lux Vide. Da quanto si legge Blanca è assente, e cammina in una città, Genova, viva e in continuo movimento. La protagonista sembra estraniata dalla realtà tanto che appare distratta anche quando attraversa la strada. Nonostante il suo udito eccezionale non ascolta neanche il clacson di un auto.

Blanca è una donna in crisi, spersa e insicura ed è sicuramente una persona profondamente cambiata rispetto a come il pubblico è abituata a vederla. Quale sarà il futuro della protagonista? E chi sarà al suo fianco ad aiutarla in questo momento complicato dove ha perso diversi punti di riferimento? Le pagine della sceneggiatura sono visibili sui profili di Lux Vide e hanno allertato l’attenzione dei fans: “Blanca è un personaggio stupendo!!”, ha commentato un utente: “Non vedo l’ora di vederla…”

Nuove proiezioni per Blanca 3: tutti i cambiamenti

La terza stagione di Blanca sarà sicuramente meno palese e più introspettiva, e dedicherà maggiore attenzioni ai disagi personali della protagonista. La serie che rivela un nuovo modo di raccontare il crime in tv, sarà orientata soprattutto sulle nuove proiezioni che riguardano la particolare detective. Blanca vivrà un periodo di solitudine, ma anche di instabilità sentimentale e emotiva e questo condizionerà alcune delle sue scelte.

Nonostante il momento no Blanca non potrà far altro che reagire e ritrovare la sua innata voglia di fare. Blanca 3 dovrebbe debuttare il prossimo autunno, è uno degli appuntamenti più attesi della Rai, che ha puntato ancora una volta sulle fiction. Non resta che attendere gli annunci ufficiali sul palinsesto della tre reti di stato della prossima stagione tv.