Un gruppo di lavoro che è ormai diventato affiatato, quello del Commissariato San Teodoro di Genova in cui sono ambientate le indagini di Blanca 2. La seconda stagione della fortunata serie tv di Raiuno, in onda da giovedì 5 ottobre 2023 (anche su RaiPlay), ha confermato il cast della prima stagione, permettendo così al pubblico di poter scoprire il seguito delle vicende capitare a loro nei primi episodi trasmessi.

Ritroviamo, ovviamente, Maria Chiara Giannetta (qui la nostra video intervista con Sara Ciocca), ma anche Giuseppe Zeno, Pierapolo Spollon, Enzo Paci e Federica Cacciola. A loro si aggiungono nuovi personaggi, tra cui spiccano Stefano Dionisi, Michela Cescon e Chiara Baschetti.

Il cast di Blanca 2

I personaggi che tornano

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando: la protagonista, una giovane donna che da piccola ha perso ha vista e che nella prima stagione ha iniziato a collaborare con il Commissariato San Teodoro di Genova. Nella seconda stagione diventa consulente ufficiale e partecipa sempre più attivamente alle indagini;

Giuseppe Zeno è Michele Liguori: ispettore a cui viene dato il compito di affiancare Bianca. Tra i due, dopo la diffidenza iniziare, c’è intesa, pronta a sfociare in qualcosa di più. Ma entrambi sono molto orgogliosi e faticano a comunicare i propri sentimenti l’uno all’altro. Liguori, come Blanca, nel frattempo ha altre storie;

Pierpaolo Spollon è Sebastiano: nella prima stagione lo abbiamo conosciuto come Nanni, chef che si è avvicinato a Blanca per poi cercare di ucciderla. Il ragazzo è infatti stato in prigione per quindici anni, accusato dalla protagonista nel processo per l’omicidio della sorella, di cui era fidanzato. Ma Sebastiano era innocente;

Enzo Paci è Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo: superiore di Liguori e Blanca. Con quest’ultima battibecca spesso, anche se in fondo c’è stima l’uno verso l’altra;

Sara Ciocca è Lucia Ottonello: ragazza coinvolta nel primo caso della serie, con una situazione familiare difficile alle spalle. Blanca la prende sotto la propria ala, diventandone amica e confidente;

Federica Cacciola è Stella: migliore amica di Blanca, estetista, che le dò spesso consigli sentimentali;

Ugo Dighero è Leone Ferrando: padre di Blanca;

Gualtiero Burzi è Nello Carità: agente al lavoro nel Commissariato San Teodoro, che fa spesso battute inappropriate o gaffes;

Sandra Ceccarelli è Livia Timperi: madre di Liguori, avvocatessa e titolare di uno studio legale che non ha un buon rapporto con il figlio;

Fiona è Linneo: il fedele cane guida che accompagna sempre Blanca.

I nuovi personaggi

Michela Cescon è Elena: Blanca lavora tantissimo e non ha tempo di curarsi della sua casa, che infatti ormai versa in condizioni pietose. Deve trovarsi per forza una collaboratrice domestica, insistono Lucia e Stella, ma nessuna candidata che poi esaminano sembra adatta al ruolo. Fino a quando non compare Elena. Ha circa cinquant’anni,è affascinante -anche se l’aspetto non è esattamente rassicurante- e non fa niente per accreditarsi: non ha referenze particolari, anche se chiaramente ha una vita ricca di esperienze alle spalle, fra le quali però non si direbbe esserci l’assistenza domestica. Le sue parole e i modi diretti conquistano Blanca, che la assume dopo un brevissimo colloquio. Ed è così che la donna comincia a frequentare la casa della nostra eroina, prendendosene cura e facendo sì che al suo ritorno lei trovi sempre le stanze in ordine, i vestiti stirati e un pasto caldo per lei e spesso anche per Lucia, che è solita passare a trovare l’amica nel tempo libero. È una presenza rassicurante e discreta e ha sempre una parola di conforto per tutte. Ma questo piccolo idillio, questo equilibrio che si è creato tra loro, si infrangerà molto presto: scopriremo infatti che Elena nasconde qualcosa.

Stefano Dionisi è Polibomber: sin dalla prima puntata, la Polizia di Genova è sotto attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico a Genova, facendo esplodere diverse bombe per la città: è determinato a restare nell’ombra e giocare al gatto col topo con i nostri, che tiene sotto tiro con i suoi colpi e le sue telefonate, realizzate ovviamente con una sinistra voce contraffatta. La ricerca di questo criminale, soprannominato “Polibomber” per motivi che scopriremo, sarà una lotta contro il tempo. Che diventerà sempre più piena di tensione e di pericoli da cui sarà difficile difendersi, e a sorpresa vedrà protagonista proprio Blanca, nella sua veste di esperta di decodage… Nel frattempo, la nostra eroina dovrà fare ricorso a tutti i suoi “superpoteri” e all’aiuto di chi le sta accanto, per sventare la minaccia sempre più incombente.

Chiara Baschetti è Veronica Alberici: Veronica è un’affascinante avvocatessa che lavora per lo studio di Livia, la madre di Liguori. Un giorno arriva in commissariato dal nostro ispettore: deve fargli firmare delle carte per conto della madre, con la quale i rapporti sono rimasti tesi come sempre. Scopriamo che la donna è un’amica d’infanzia, figlia come lui di un’importante famiglia aristocratica locale. Coglie subito l’occasione per rievocare i vecchi tempi, ad esempio quando da bambini entrambi venivano trascinati dai genitori a noiosissime cene di beneficenza. Veronica è una donna smart e intraprendente, non aspetta di essere corteggiata e a suo modo è diversa da quelle che di solito diventano “prede” dell’ispettore: sarà lei, infatti, a chiedergli di uscire. Lui accetterà, apprezzando la serenità di Veronica nel frequentarsi senza impegno. I due stanno bene insieme, è come se parlassero la stessa lingua e appartengono allo stesso mondo a cui è totalmente estranea Blanca, che sarà gelosa nel notare la loro intesa naturale. Il suo rapporto con Veronica sarà per Liguori come un ritorno a casa, ben diverso da quello con Blanca, pieno di conflitti nonostante l’evidente attrazione: l’ispettore si troverà nei guai, diviso tra due donne che non potrebbero essere una più diversa dall’altra.

Raffaele Esposito è Paolo Sivori: Il caso d’indagine sull’attentatore seriale che impegna i nostri dall’inizio di questa nuova stagione si rivela via via sempre più intricato. Per questo motivo, la Questura centrale decide di costituire una sorta di unità di crisi, anzi per essere precisi unità speciale, guidata da Paolo Sivori, capo della Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) di Genova. Sivori è un uomo di grande esperienza, altamente competente in queste situazioni. Della vecchia scuola, è molto sicuro di sé ed è abituato ad avere tutto sotto controllo, a decidere in prima persona la linea di ogni operazione. E anche in questo caso l’uomo impone subito il suo modus operandi: dichiara di non avere bisogno né dell’aiuto di Blanca, con cui l’attentatore ha costruito un rapporto preferenziale, né di quello del resto dei nostri, che per lui possono tornare a occuparsi dei casi locali. Bacigalupo e i suoi si risentono della sua arroganza e di questo essere messi in un angolo, costretti a seguire le direttive della Digos. Con il proseguire dell’indagine, però, e la tensione in continuo aumento, Sivori si ritroverà nell’occhio del ciclone e realizzerà di non poter fare a meno dell’aiuto della squadra del commissariato San Teodoro, e di Blanca in particolare, per tentare di incastrare il misterioso criminale.

Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti: è un giovane agente di Polizia appena entrato in servizio. È molto timido ma anche leale, sempre solerte nel rispondere ai suoi superiori e pronto a farsi in quattro per la sua squadra, con l’energia di chi è alle prese con un lavoro che ama. Per la sua sollecitudine, e anche per un’inclinazione un po’ da “secchione”, diviene ben presto il bersaglio di Carità, che come sappiamo ha un’indole alquanto diversa. Quest’ultimo, infatti, con la scusa di essere in commissariato da più tempo e di dover istruire l’ultimo arrivato su come funzionino le cose al San Teodoro, non manca di vessarlo per dimostrargli chi comanda. Tra i due si creerà un rapporto a tratti esilarante: Carità sfrutterà il collega senza pietà, per puntualizzare poi che resta lui la spalla di Bacigalupo e Liguori nelle indagini, mentre Scarabotti deve stare al suo posto. Il giovane agente esegue gli ordini e non demorde. Sotto sotto, Carità comincerà ad apprezzare il suo aiuto e a considerarlo davvero parte della squadra…anche se, per ora, ad ammetterlo non ci pensa nemmeno.

Dario Manera è Amilcare Baroni;

Sara Garaventa è Carlotta Bacigalupo.