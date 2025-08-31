Blade Runner 2099: c’è la data ufficiale di uscita

Prime Video ha annunciato la data di uscita della tanto attesa miniserie Blade Runner 2099, facendo così tirare ai fan un sospiro di sollievo. C’erano state parecchie incertezze negli ultimi giorni, soprattutto a causa degli scioperi di Hollywood del 2023, tanto che la produzione ha dato dei chiari aggiornamenti sul debutto. La serie vede come protagonista Michelle Yeoh, sta per entrare in fase di post-produzione avanzata e sarà disponibile sulla piattaforma streaming nel 2026.

Quando esce Blade Runner 2099

Secondo quanto scritto su Deadline, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Laura Lancaster, responsabile dello sviluppo tv e delle coproduzioni per Amazon MGM Studios negli Stati Uniti. La serie è stata approvata nel settembre 2022 ma ha avuto diverse battute di arresto nel corso degli anni. Il team di produzione ha però ora rotto il silenzio e ha rassicurato i fan dicendo loro che l’attesa non sarà affatto lunga. Qualche tempo fa, David Zucker aveva dichiarato l’incertezza che c’era sulla data di uscita, ma ora l’annuncio di Prime Video ha riacceso le speranze nei fan.

Per il momento, non sono stati dati ulteriori dettagli sulla trama. Si sa però che il personaggio di Olwen, una replicante in fin di vita, sarà interpreto da Yeoh. Accanto a lei ci saranno inoltre Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke, Maurizio Lombardi e Daniel Rigby. Il prodotto Prime è ambientato nell’universo creato dal romanzo di Philip K. Dick e continuerà la saga cyberpunk iniziata nel 1982, collegandosi sia a Blade Runner che a Blade Runner 2049.

L’eredità di Blade Runner

La prima saga di Blade Runner è stata diretta da Ridley Scott ed è subito diventata un classico di culto per via della sua distopia futuristica e della rappresentazione dei replicanti. Poi c’è stato Blade Runner 2049, con cui Denis Villeneuve ha continuato la narrazione facendo interpretare i protagonisti da Ryan Gosling e Harrison Ford. Blade Runner 2099 si prepara invece a chiudere, con il debutto previsto nel 2026 su Prime Video, un ciclo che è iniziato più di 40 anni fa. Questa miniserie rappresenta quindi l’occasione perfetta per far esplorare ai fan nuove storie nel mondo dei replicanti, regalando loro anche un ritorno alle atmosfere cyberpunk che hanno reso noto il franchise. L’attesa è insomma quasi terminata, e nell’aria si respira già la voglia di godere di quelo che succederà in una serie che ha già un passato alle spalle.