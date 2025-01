Cast, registi, produttori e sceneggiatori presentano i nuovi episodi della serie tv con protagonisti un gruppo di persone rimaste bloccate in un hotel, tra complotti e misteri

Blackout 2, la conferenza stampa in liveblogging

Tutti i nodi verranno al pettine, in Blackout 2, la seconda stagione della serie tv mistery di Rai 1: prima di scoprirli, però, c’è da presentare i nuovi episodi nella conferenza stampa, prevista per oggi, lunedì 13 gennaio 2025, alle 12:00, nella Sala A della sede Rai di via Asiago, a Roma.

In onda da domani, martedì 14 gennaio 2025 (anche su RaiPlay, dove la prima puntata è già disponibile in anteprima), la seconda stagione ha come sottotitolo “Le verità nascoste”: si torna al Cima Paradisi, l’Hotel al centro delle vicende.

La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un altro omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori. Ma perché è stato ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire?

Una stagione ricca di misteri, di cui si parlerà nella conferenza stampa, a cui prenderà il cast composto da Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha ed Alessio Vassallo. Presenti anche i due registi Fabio Resinaro e Nico Marzano, i produttori (tra cui figura Luca Barbareschi per Èliseo Entertainment), gli sceneggiatori e il resto del cast.