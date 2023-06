A quattro anni dagli ultimi episodi distribuiti (era il 2019, davvero un’altra epoca…), torna la serie antologica più cinica e inquietante del piccolo schermo. Black Mirror 6 torna infatti a raccontare il mondo e gli essere umani che lo popolano senza fare sconti a nessuno, tra vecchie e nuove tecnologie e, soprattutto, le ossessioni ad esse legate. Non vedete l’ora di saperne di più sui nuovi episodi? Non spegnete lo schermo e proseguite nella lettura!

Black Mirror 6, orario e data di uscita

La sesta stagione di Black Mirror esce giovedì 15 giugno 2023, alle 09:00 (ora italiana), solo su Netflix. La quinta stagione era uscita il 5 giugno 2019.

Quanti episodi Black Mirror 6?

In tutto, gli episodi della sesta stagione sono cinque, di durata variabile dai 40 ai 70 minuti. Ogni episodio, come da format, racconta un storia differente, ma non mancano gli easter-egg relativi ad altri episodi di questa ed altre stagioni.

Black Mirror 6, trama episodi

Episodio 1: “Joan è terribile”

Una donna del tutto normale (Anna Murphy) resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la tv della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice di Hollywood Salma Hayek.

Episodio 2: “Loch Henry”

Una giovane coppia (Samuel Blenkin e Myha’la Herrold) si reca in una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si fa coinvolgere da un’intrigante storia locale collegata a eventi scioccanti del passato.

Episodio 3: “Beyond the sea”

In un 1969 parallelo, due uomini (Aaron Paul e Josh Hartnett) in una pericolosa missione high tech affrontano le conseguenze di una tragedia inimmaginabile.

Episodio 4: “Mazey Day”

Una starlet tormentata (Clara Rugaard) è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale.

Episodio 5: “Demone 79”

Inghilterra settentrionale, 1979. Una timida commessa (Anjana Vasan) è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro. L’episodio viene presentato da “Red Mirror”, un’immaginaria etichetta che potrebbe indicare un nuovo filone di film-tv all’interno della serie.

Black Mirror 6, il cast

Essendo una serie antologica, il cast di Black Mirror varia di episodio in episodio. Ecco gli interpreti principali per puntata.

Episodio 1: “Joan è terribile”

Annie Murphy, Ben Barnes, Himesh Patel, Michael Cera, Rob Delaney e Salma Hayek Pinault.

Episodio 2: “Loch Henry”

Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan, Myha’la Herrold e Samuel Blenkin.

Episodio 3: “Beyond the sea”

Aaron Paul, Auden Thornton, Josh Hartnett, Kate Mara e Rory Culkin.

Episodio 4: “Mazey Day”

Clara Rugaard, Danny Ramirez e Zazie Beetz.

Episodio 5: “Demone 79”

Anjana Vasan e Paapa Essiedu.

Black Mirror 6, dov’è stato girato?

Le principali location degli episodi sono state Regno Unito, Scozia e Spagna.

Perché la serie si chiama Black Mirror?

La serie (che originariamente andava in onda su Channel 4, rete britannica) è nata da un’idea dell’autore satirico Charlie Brooker come critica alla società odierna, troppo dipendente dai nuovi dispositivi tecnologici ed iperconessa. Ecco che, dunque, il “black mirror” indica lo schermo nero di una tv, di un tablet o di uno smartphone.

Black Mirror 6, il trailer

Come si vede Black Mirror?

È possibile vedere Black Mirror solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).