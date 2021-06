Inginocchiarsi o no prima della partita? Il tema ha preso il sopravvento tanto da diventare più centrale dell’ottavo di finale in sé, che vedrà l’Italia sfidare l’Austria ad Euro 2020. Una questione che ha persino coinvolto la politica, con la questione che ha conquistato i titoli dei telegiornali.

Venerdì sera Enrico Mentana è andato oltre e ha mostrato i risultati di un’indagine condotta da Swg riguardate il comportamento da adottare dalla Nazionale sabato e quello promosso in occasione del match con il Galles.

“Molti sportivi negli ultimi mesi, prima delle gare, si sono inginocchiati per mostrare la loro adesione agli ideali del movimento Black Lives Mater” ha letto Mentana, che si è immediatamente accorto dell’errore di trascrizione. Il termine ‘matter’ aveva infatti perso una ‘t’ per strada, cambiando totalmente il suo significato in inglese.

Il refuso si è ripetuto pure nel cartello successivo, con il direttore che a quel punto ha messo le mani avanti: “Scusate ancora, rivedo ancora lo stesso clamoroso errore nella locuzione”.

Il Black Lives Matter (“le vite dei neri contano”) è un movimento attivista internazionale impegnato nella lotta al razzismo che ha preso piede in tutto il mondo soprattutto dopo l’uccisione di George Floyd, avvenuta un anno fa.

Per la cronaca, il sondaggio ha visto la platea intervistata spaccarsi letteralmente in due. Per il 48% è giusto inginocchiarsi, per il 17% è sbagliato e per il 35 è un atteggiamento ipocrita.