Binario 2 chiude

Attraverso un breve comunicato stampa, rilasciato, nelle scorse ore, la Rai comunica la chiusura anticipata di ‘Binario 2’, il nuovo monring show del mattino di Rai 2, in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma, condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Dopo appena tre mesi, finisce una delle scommesse del seconda canale di Stato. Un programma che non è stato in grado di confermare gli ottimi risultati di ‘Viva Rai 2’ di Fiorello che, nelle stagioni precedenti, è riuscito nell’ardua impresa di riaccendere la fascia mattutina tallonando, da vicino, le reti ammiraglie.

La trasmissione, quindi, chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 20 dicembre con l’ultima puntata.

Si legge:

“La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il programma “Binario 2” chiuderà il 20 dicembre 2024. Si trattava di un esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai. Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli ascolti, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2. “Binario 2″ resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall’Azienda, la Direzione ha deciso di interrompere, ringraziando comunque conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici, per il lavoro svolto”.

Binario 2: cosa accadrà nella settimana tra il 2 ed il 6 dicembre 2024?

Il morning show di Rai 2, con Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, nella settima settimana di programmazione propone informazioni, personaggi, ospiti e tanti viaggiatori raccontati dagli inviati nelle stazioni ferroviarie italiane: da Roma Selenia Orzella, dalle stazioni del Nord Italia Michele Dalai e da quelle del Sud Andrea Di Maria.

Carolina, Andrea e Gianluca accoglieranno all’interno della bolla-studio che affaccia sulla Stazione Tiburtina e sui binari molti ospiti e amici per raccontare i propri riti del risveglio o celebrare con musica, notizie, ironia e leggerezza l’arrivo di un nuovo giorno: Cristiano Malgioglio, Alexia, Ghemon, Flavio Montrucchio e tanti altri.

Da casa sarà sempre possibile partecipare e interagire con lo studio e con i conduttori, o mandare i propri saluti e contributi video, attraverso l’indirizzo email: binario2@rai.it.