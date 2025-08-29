Bim Bum Bam rivive a teatro: Uan, Bellavia e Blanchard di nuovo insieme

Sono trascorsi 40 anni dal debutto dello storico programma per ragazzi di Mediaset. Bim Bum Bam ha infatti tenuto incollati milioni di bambini, oggi adulti, che ogni giorno aspettavano le ore 16 per guardare i due protagonisti Manuela Blanchard e Marco Bellavia. Proprio questi ultimi tornano ad emozionare il pubblico ma lo fanno stavolta in teatro, con una tournée che toccherà tutta Italia. Ad accompagnarli, lo storico pupazzo rosa Uan.

Bim Bum Bam debutta a teatro

A parlarne è stato lo stesso Blanchard che, nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, ha affermato: “In questi anni, incontrando il pubblico, abbiamo capito in quanti avrebbero voluto rivedere Bim Bum Bam. Un affetto che ci ha fatto capire cosa ha rappresentato quella trasmissione. Sappiamo di aver lasciato un segno, tanto che i bambini di quegli anni, diventati ormai grandi, vorrebbero provare ancora quelle emozioni“. Bellavia ha invece ammesso di essere l’unico che dovrà farsi la tinta: “Uan è tale e quale“, ha scherzato. Il conduttore era considerato all’epoca il “bello” del programma e il fidanzato di Licia, interpretata da Cristina D’Avena.

Lui stesso ha raccontato che, al momento del suo esordio nella trasmissione, aveva 22 anni e che un produttore lo aveva già avvisato della fama che sarebbe arrivata di lì a poco. “Poco dopo avevo centinaia di ragazzine che mi aspettavano sotto casa” – ha raccontato – “All’epoca giocavo a calcio con Bonolis, eravamo amici, e alla fine di una partita la mia macchina era ricoperta di bigliettini, disegni fatti con il rossetto. Lui rideva, aveva lasciato da poco il programma ma comunque non faceva questo effetto“. Prima del suo arrivo, Blanchard aveva lavorato proprio con Paolo Bonolis in quello studio, oltre che con il pupazzo Uan che era stato creato da Enrico Valenti e che era animato dalla voce di Giancarlo Muratori.