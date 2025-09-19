Billie Jean King Cup, semifinali: Italia-Ucraina apre | Orari, ordine di gioco e palinsesto TV

L’Italia difende il titolo e apre il programma delle semifinali in programma oggi nella Billie Jean King Cup 2025: a Shenzhen, si gioca dalle 11 con le azzurre di Tathiana Garbin che sfidano l’Ucraina per raggiungere la terza finale consecutiva. Il format resta quello classico: due singolari e, se necessario, doppio decisivo.

La storia della Billie Jean King Cup, la versione femminile della Coppa Davis, dice che l’Italia ha affrontato l’Ucraina quattro volte. E ha sempre vinto. Ma stavolta le condizioni non sono così favorevoli per la squadra azzurra, che difende il titolo e gioca la sua terza finale consecutiva. Questo per lo meno sostengono i bookmaker…

Billie Jean King Cup, l’Italia affronta l’Ucraina

Sul cemento della Shenzhen Bay Sports Centre Arena i riflettori sono sul probabile incrocio Jasmine Paolini vs Elina Svitolina: la n.8 WTA italiana ha già trascinato la squadra ai quarti, ma quella ucraina è storicamente avversaria ostica e arriva dalla vittoria su Badosa nel match contro la Spagna. Due le sfide tra l’azzurra e l’ucraina – 18 titoli in carriera in WTA, entrambe vinte quest’anno dalla sua avversaria. Ottavi di finale del Roland Garros e a inizio anno sedicesimi degli Australian Open.

Nel doppio l’Italia parte con una carta pesante: Sara Errani/Jasmine Paolini, coppia affiatata e abituata ai match che contano. Di fronte, però, le gemelle Kichenok (Lyudmyla e Nadiia): esperienza e sincronia da specialiste che possono rendere il punto decisivo una vera battaglia.

Billie Jean King Cup, l’altra semifinale

L’altra semifinale andrà in scena domani – sabato 20 settembre – sempre alle 11.00 italiane: Gran Bretagna (che ha eliminato 2-0 il Giappone) contro gli Stati Uniti (qualificati grazie al doppio contro il Kazakistan).

Palinsesto TV e dove vederla

La Billie Jean King Cup è in esclusiva su Supertennis (DTT canale 64, Sky canale 212) e in streaming su SuperTennis Plus e SuperTenniX