Big Show è il nuovo varietà del venerdì sera di Canale 5 : alla conduzione Enrico Papi, che torna così alla prima serata dell’Ammiraglia Mediaset. Si tratta di una nuova versione di un format inglese già andato in onda su Italia 1 qualche stagione fa con Andrea Pucci.

Big Show: quando inizia e quando va in onda

Il programma debutta venerdì 8 aprile alle 21.30 (circa) su Canale 5. In tutto sono previste 6 puntate.

Big Show: puntate e ospiti

Come detto sono 6 le puntate di questa prima edizione. Ogni sera Enrico Papi viene affiancato da una donna con una storia particolare che ha raggiunto un traguardo inaspettato.

Prima puntata, 8 aprile 2022

Ospiti della prima puntata Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Big Show: format

Il programma nasce dal format britannico Michael McIntyre’s Big Show. Un format ‘personalizzato’, dunque, in cui il conduttore è il vero ‘maestro di cerimonie’. Il programma prevede che chiunque può diventarne protagonista, a propria insaputa, soprattutto da casa grazie all’aiuto di complici che hanno segnalato amici e parenti per i propri talenti o un sogno da realizzare. I telespettatori possono subire irruzioni improvvise delle telecamere nelle situazioni meno attese: a cena, mentre dormono, mentre sono sotto la doccia, a passeggio. L’effetto sorpresa è un elemento determinante del programma, che vede coinvolto anche il pubblico dell’Auditorium del Massimo: qualcun può ritrovarsi sul palco per un’esibizione a sorpresa, magari con l’idolo di sempre.

Il programma prevede un’orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Direzione artistica di Luca Tommassini, regia di Luigi Antonini.

Conduttore Enrico Papi

La conduzione di questo show di prime time è affidato a Enrico Papi. Dopo Scherzi a parte, quindi, Enrico Papi torna al prime time del Biscione, dopo le esperienze a Tv8 con Guess My Age e Name That Tune – Indovina la canzone

Big Show: cast fisso

Nel cast fisso il comico Scintilla nel ruolo di aiutante maldestro e Cristina D’Avena nell’inedita veste di inviata particolare.

Big Show: streaming

Il programma va in live streaming free sul portale Mediaset Infinity, dove poi è disponibile anche on demand.