Joe Biden è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti. L”ufficialità’ arriva per ora dalle proiezioni di spoglio della CNN che ha ‘sciolto una prognosi’ iniziata martedì 3 novembre, alla chiusura dei seggi. Dopo giorni di attesa dovuta al lungo spoglio dei voti arrivati anche via posta e nelle varie ballot boxes – spoglio peraltro ancora in corso – la CNN ha annunciato la vittoria di Joe Biden. Con l’attribuzione dei 20 Grandi Elettori della Pennsylvania ha raggiunto la quota di 273 superando i 270 richiesti, a fronte dei 213 attribuiti a Donald Trump. E ci sono ancora Stati in bilico, too close to call.

Se negli Stati Uniti le maratone di copertura durano da martedì – con buona pace del nostro Enrico Mentana, fermatosi dopo ‘solo’ quasi 10 ore live -, da noi gli speciali si sono concentrati sull’Election Night e in alcune finestre il giorno successivo, nella previsione, e nella speranza, che arrivasse in breve tempo una vittoria. Al contrario, c’è stato nel mezzo un tentativo, non ancora cessato, del Presidente Uscente Donald Trump di non concedere la vittoria al candidato democratico, anche perseguendo vie legali.

Intorno alle 17.30 ora italiana, invece, è arrivata la notizia tanto attesa, annunciata ai telespettatori con un’edizione straordinaria del Tg1 alle 17.47. Ma a seguire gli eventi live dagli USA nel giorno decisivo di queste Elezioni USA 2020 ci pensano Rai News 24 con lo speciale “La vittoria di Biden” condotto da Andrea Gerli nel corso del quale sarà trasmesso il primo discorso da Presidente-Eletto Joe Biden previsto per le 2 di notte ora italiana. Il discorso sarà trasmesso in diretta in simultanea su Rai1 e Rai3.

Rai 3 cambia anche il prime time: dalle 21.20 e fino alle 23.30 è previsto uno Speciale TG3 condotto da Maria Cuffaro e con la partecipazione in studio di Giovanna Botteri e Lucia Annunziata (con conseguente anticipazione di Un giorno in pretura alle 23.40), mentre alle 23.30 su Rai 2 partirà il Tg2 Dossier condotto da Maurizio Martinelli con ospiti e collegamenti.