La CNN annuncia la vittoria di Joe Biden, ormai eletto 46esimo Presidente degli USA, e uno degli opinionisti e ospiti fissi della rete all-news si commuove.

“Oggi è più facile essere un genitore, è più facile essere un padre, è più facile dire ai propri figli che la personalità conta, la verità è importante, essere una brava persona vale. Ed è più facile per un sacco di persone: se sei musulmano non devi più preoccuparti de fatto che il Presidente non ti voglia in questo Paese; se sei un immigrato non devi più preoccuparti che il Presidente non veda l’ora di toglierti tuo figlio o rimandi i Dreamers nei paesi di origine senza motivo […] È una rivalsa per tante persone che hanno davvero sofferto. Quel “Non respiro” detto da George Floyd non era solo per sé. Molta gente ha avuto la sensazione di non riuscire a respirare. Ogni giorno ti svegliavi e avevi a che fare con quei tweet senza sapere cosa sarebbe successo dopo. Andavi in giro e la gente non aveva più timore di manifestare il proprio razzismo, in maniera sempre più cattiva. E così ti preoccupavi per i tuoi ragazzi, per tua sorella: non c’era volta che non uscisse da Walmart e riuscisse a tornare in auto senza che venisse offesa in qualche modo. E così passi la giornata e spendi tante delle tue energie solo per cercare di resistere. Per queste ragioni, questo è un momento cruciale: abbiamo la possibilità di recuperare un po’ di tranquillità e di resettare questa situazione. Il carattere è importante, essere una brava persona vale. Voglio che i miei figli se ne rendano conto. E’ facile comportarsi così, non ci vuole niente, ma poi torna indietro. Torna indietro- Oggi è una bella giornata per questo Paese. Mi dispiace per chi ha perso, per loro di certo non è un bel giorno, ma per tanti altri oggi è una bella giornata”.