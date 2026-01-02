Rai1 ripropone Biancaneve e i sette nani. Il grande classico della Disney vince sul film di Francesco Amato con Ficarra e Picone, lo speciale di Quarto Grado sui fatti di Crans-Montana sposta gli equilibri di palinsesto.

Biancaneve e i sette nani meglio di Santo Cielo, lo speciale di Quarto Grado quasi al 9%. I dati Auditel del 1 gennaio 2026

Il nuovo anno televisivo comincia all’insegna dei classici. Raiuno punta su Biancaneve e i sette nani, il capolavoro d’animazione della Disney suscita nel pubblico sempre grandi emozioni, si parla di una favola intergenerazionale che ha attraversato epoche sempre con la stessa “freschezza” mediatica nonostante l’usura del tempo. La rete ammiraglia, dunque, conquista il 15,9% di Share.

Appaiato Cologno Monzese, la rete ammiraglia di Mediaset propone il film di Francesco Amato – “Santo Cielo” – con Ficarra e Picone protagonisti. Anche questo un racconto filmico che attinge alla classicità delle feste, ma non regge il confronto con il cult movie della Disney. Il divario, quindi, non è insormontabile ma c’è. Canale 5 si attesta sul 15,5% di Share.

Biancaneve fa sorridere Raiuno, Ficarra e Picone in scia su Mediaset

Rai2, con Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero, ottiene il 7% di Share. Mentre la terza rete di Viale Mazzini arriva al 4,4% di Share con il film diretto da Martin Scorsese Killers Of The Flower Moon. Rete4 in crescita, con lo speciale di Quarto Grado sui fatti di Crans-Montana, ottiene l’8,9% di Share. Italia Uno con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban si ferma al 7,6% di Share, una percentuale importante ma l’attenzione della serata si è spostata altrove tra intrattenimento e cronaca.

La7, con L’impero del Sole, non va oltre il 2,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone un altro grande classico: Framkstein Junior. Il celebre film comico di Mel Brooks arriva al 2,8% di Share. La Warner Bros Discovery ripesca dagli archivi il Best Of di Aldo, Giovanni e Giacomo arrivando a toccare il 3% di Share.

Scotti-De Martino, la sfida continua

Quello che non ti uccide, invece, sul Canale 20 sfiora il 2% fermandosi all’1,9% di Share. Rai4, con The Black Demon, conquista l’1,4% di Share. Matrimonio all’italiana, su RaiMovie, ottiene l’1,3% di Share. La5, con Love Actually – L’amore davvero, tocca l’1,8% di Share. I due episodi di MasterChef, su SkyUno, toccano il 3,7% nella prima porzione di programma per poi passare al 4,8% di Share nella seconda. La sfida nel preserale, tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, invece si rinnova: La Ruota della Fortuna arriva al 26,5% di Share, mentre Affari Tuoi ottiene il 23,4%.