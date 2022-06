Si è conclusa con la puntata di martedì 24 giugno la sesta edizione di Cartabianca, che ha visto nel finale un riferimento esplicito da parte della conduttrice Bianca Berlinguer alla possibile chiusura a cui è andato in contro il programma.

È stato un anno duro, faticoso, segnato anche da critiche e polemiche che sono arrivate quasi a mettere in discussione la continuità di questa trasmissione. Cartabianca però ha retto bene, anche grazie soprattutto a voi, a voi che ci avete seguito da casa e che siete per noi i giudici più importanti, i primi del nostro lavoro, della nostra obiettività e correttezza. Abbiamo cercato di dare voce a tutte le idee perché crediamo che attraverso un confronto libero e plurale poi ognuno ognuno possa poi costituirsi la propria.

A questa prima riflessione, in parte già anticipata in precedenza nel ringraziare e nel congedare il professore Alessandro Orsini, si sono aggiunti ovviamente i ringraziamenti di rito alla squadra di autori che lavora al programma. Sono stati poi ringraziati il capostruttura Marco Fiorini e il produttore Fabio Collini, oltre che i due registi che si sono avvicendati nel corso della stagione, Cristian Biondani e Flavia Unfer.

Un ultimo grazie, prima di quello in extremis a tutto il personale di studio che ha lavorato settimanalmente nelle abbondanti due ore e mezza di trasmissione, è andato all’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, con cui Bianca Berlinguer non avrebbe mai interrotto il rapporto di fiducia che li ha visti legati fin dai primi mesi dal suo arrivo in Rai, in opposizione soprattutto al clima non proprio idilliaco creatosi con il direttore di Rai3 Franco Di Mare, e grazie alla cui stima avrebbe ottenuto la riconferma per il suo Cartabianca, che tornerà in palinsesto dal prossimo 6 settembre.