Bianca Berlinguer in onda con gli occhiali da sole a È sempre Cartabianca: l’operazione e la solidarietà di Corona

Bianca Berlinguer si è sottoposta ad una piccola operazione ad un occhio e per questo si è presentata in studio con gli occhiali da sole.

Ieri 13 gennaio è andata in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4. Bianca Berlinguer si è presentata con degli occhiali da sole e ha subito spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio. Per questo motivo, non può ancora esporsi alle luci dello studio. “Vi chiedo scusa, ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio” – ha esordito lei – “Non è nulla di grave, ma per il momento non riesco a sostenere le luci forti di uno studio televisivo“. La conduttrice ha quindi precisato che si tratta di una condizione temporanea.

Bianca Berlinguer con gli occhiali da sole a È sempre Cartabianca

La conduttrice del programma Mediaset, che andava tempo fa in onda sul palinsesto Rai, ha preferito non parlare dei dettagli dell’operazione a cui si è sottoposta. Si è infatti limitata a dare delle informazioni necessarie per spiegare i suoi occhiali scuri indossati in studio, e ha evitato riferimenti personali o sanitari. La scelta di mostrarsi così in studio è stata dettata solo da alcune specifiche necessità mediche e dall’esigenza di proteggersi dalla luce.

La puntata del tv show è stata intanto dedicata a temi di attualità, come la situazione politica in Venezuela e le tensioni internazionali dipese dall’arresto di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Poi è stato dato spazio alla cronaca nera, con un focus sulla tragedia di Capodanno che ha avuto luogo a Crans-Montana, in Svizzera, dov’è scoppiato un incendio in un locale causando la morte di numerose persone, molte delle quali erano giovanissime. In studio sono inoltre arrivati diversi ospiti, tra cui la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, finita spesso al centro delle polemiche sui social.

Le parole di Mauro Corona

Dopo l'”annuncio” di Bianca Berlinguer, relativo all’intervento fatto al suo occhio, ha parlato come di consueto l’alpinista e scrittore Mauro Corona. Quest’ultimo si è anch’egli presentato indossando un paio di occhiali da sole. “Che ha fatto?“, ha chiesto Berlinguer. “Li indosso per solidarietà“, ha risposto lui. A quel punto la conduttrice ha replicato: “Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po’ troppo“.

“Allora li tolgo“, ha detto alla fine Mauro, che si è mostrato non in forma smagliante e senza voce. “Un’ipotesi è che ho giocato tutta la notte. L’altra è che volevo fare il duro e ho beccato la bronchite…”