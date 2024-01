Bianca Berlinguer corregge il tiro dopo il fuorionda di Striscia: “La mia redazione fa un ottimo lavoro”

La puntata odierna di Prima di domani si è aperta con un’inevitabile precisazione di Bianca Berlinguer. La precisazione arriva dopo che ieri sera, in concomitanza con il nuovo appuntamento della Berlinguer nell’access, Striscia la Notizia ha mandato in onda un fuorionda che la vede come protagonista.

Nelle immagini in bassa frequenza captate dal programma di Antonio Ricci si scorge la giornalista lamentarsi del lavoro della propria redazione. Rivolgendosi poi a un dirigente Mediaset, Berlinguer minaccia di abbandonare Prima di domani al termine di questa settimana.

Così, nei primi minuti di puntata di questa sera, Bianca Berlinguer ha ritenuto che fosse necessario chiarire le parole che nelle ultime ore sono diventati virali. “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente, riguarda la mia redazione” ha spiegato fin da subito.

“Ieri sera Striscia la Notizia – che fa Striscia la Notizia, quindi nulla da eccepire – ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, come può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi prima che parte la diretta” ha poi proseguito la giornalista.

“Sembrava che io non la apprezzassi (la redazione, ndr). Questo chiaramente mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene” ha concluso infine la Berlinguer.

Da una parte, quindi, la conduttrice ha voluto rettificare le parole rivolte ai giornalisti della redazione, dall’altra ha voluto stemperare possibili tensioni con Mediaset. Nei mesi, però, la Berlinguer non ha mancato di esprimere anche in diretta parole di insofferenza. Alcune settimane fa, a causa di alcuni problemi nel collegamento con Mauro Corona, Berlinguer disse: “L’ho detto alla prima puntata. Siamo andati a finire dalla padella alla brace, capisce? Già in Rai spesso non funzionava, ma qui forse pure più spesso”.

Di certo per ora l’avventura di Prima di domani proseguirà, nonostante la partenza in sordina dal punto di vista degli ascolti. Chissà, invece, se proseguiranno anche gli sfoghi di Bianca Berlinguer a telecamere accese.