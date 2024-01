Bianca Berlinguer, il fuorionda di Striscia La Notizia: “Questi i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita” (video)

Nel corso dell’ultimo appuntamento di ‘Striscia La Notizia’, in onda, stasera, su Canale 5, è stato mandato in onda un clamoroso fuorionda che coinvolge Bianca Berlinguer, padrona di casa di ‘E’ sempre Cartabianca’ e, dallo scorso 8 gennaio 2024, di ‘Prima di domani’.

Nel filmato, trasmesso dal tg satirico di Antonio Ricci, la giornalista appare molto delusa dai servizi realizzati dalla squadra di inviati che, a suo dire, non sarebbero qualitativamente accettabili. Ecco le sue parole (Qui, il video completo):

“I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”

Per, poi, lanciare un avvertimento a un “dirigente” presente in studio: “Questi i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando”

Sarà una decisione irrevocabile o un vero e proprio sfogo dettato unicamente da un momento di nervosismo? Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, durante una conferenza con i giornalisti, dello scorso novembre, riteneva di essere “molto soddisfatto per È sempre Cartabianca. Ho corteggiato a lungo Bianca Berlinguer professionalmente e ho fatto bene”.

Ospite, appena un mese fa, del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, l’ex direttrice del Tg3, ha confessato che, a Mediaset, ‘dopo un inizio faticoso che era inevitabile, dopo 34 anni di Rai, devo dire che adesso sta andando bene”:

“Sono entrata in Rai quando avevo 25 anni, lasciarla è stata una decisione sofferta, pensata, che mi ha procurato tante notti insonni. Una decisione che non ho preso a cuor leggero. A farmi prendere la decisione di andarmene è stato l’allontanamento, che avevo sentito molto negli ultimi anni, da parte dei vertici della Rai. Mi sono spesso sentita sola, con la sensazione che non ci fosse interesse a investire sulla trasmissione, come se fosse più sopportata che valorizzata, anche se non ho mai avuto la sensazione che volessero chiuderla”.