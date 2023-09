È ufficiale: il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 si chiamerà È sempre Cartabianca. A darne la conferma è un promo da oggi in onda, in cui la conduttrice presenta la trasmissione. “Ancora poco, pochissimo tempo e sarà sempre Cartabianca a raccontarvi l’Italia, con le sue storie, la sua politica, l’economia, a farvi ascoltare le opinioni di tutti – anche le più critiche e controverse – e a portarvi nei luoghi dove i fatti accadono” spiega la giornalista.

In onda su Rete 4 il nuovo promo del programma di Bianca Berlinguer, in cui la giornalista ufficializza il titolo della trasmissione: #ÈSempreCartabianca. pic.twitter.com/tLnmJbMZS9 — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) September 1, 2023

Poi dà l’appuntamento a martedì sera: “Martedì 5 settembre, alle 21:25, su Rete 4, con Mauro Corona, È sempre Cartabianca. Vi aspetto”. Fra quattro giorno, infatti, è previsto il debutto della nuova trasmissione, che, già dal titolo, vuole marcare la propria continuità con quanto andato in onda fino allo scorso giugno su Rai3.

Il programma vedrà come ospiti molti dei volti già conosciuti sulla rete Rai. Bianca Berlinguer, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato alcuni dei personaggi che si alterneranno a È sempre Cartabianca. Fra questi ci sono Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini e Maurizio Belpietro. La conduttrice ha però promesso che su Rete 4 si affacceranno anche altri nuovi volti.

Per ora una delle poche altre certezze che si hanno è che la Berlinguer ritroverà come partner Mauro Corona, con il quale la trasmissione dovrebbe ancora una volta aprirsi. Lo scrittore e scalatore alpino dovrebbe essere sempre in collegamento da Erto (Pordenone), ma non si possono escludere colpi di scena, almeno per il debutto.

Fra gli ospiti che ci si potrebbe attendere per una delle primissime puntate c’è sicuramente la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. La segretaria del principale partito d’opposizione dal momento della sua elezione non è mai stata ospite delle reti Mediaset e per questo, come riportato da Il Foglio, Bianca Berlinguer l’avrebbe messa nel mirino. Riuscirà la Berlinguer a realizzare il suo sogno e a portare la Schlein negli studi Mediaset del Palatino, a Roma?