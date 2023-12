A E’ sempre Cartabianca polemica tra Corona e Vespa sulle promozioni dei loro lavori. Il giornalista: “Io non ho mai avuto per un’intera trasmissione il libro in favore di camera come lui, che è un vecchio paraculo”

Mauro Corona contro Bruno Vespa: “La Mondadori lo preme come un trattore”. La replica: “Faccio tutto da solo, lui non si muove da Erto”

Bisticcio a distanza tra Mauro Corona e Bruno Vespa. Entrambi ospiti di E’ sempre Cartabianca, chi in modalità fissa e chi in promozione, i due scrittori si sono punzecchiati a proposito della pubblicità ai loro libri – rispettivamente ‘Le altalene’ e ‘Il rancore e la speranza’ – entrambi editi da Mondadori.

Ad avviare il duello è stato l’alpinista: “Se volete che resti in Mondadori dovete fare qualcosa, altrimenti faccio anche io come Bruno Vespa”, ha accusato. “Mondadori preme Vespa come il trattore preme il carretto. A me non mi preme nessuno”.

Il conduttore di Porta a Porta, entrato in studio pochi secondi dopo, ha prima abbozzato un sorriso, salvo poi replicare a Corona con palese disappunto: “Io faccio tutto da solo. Mondadori mi mette a disposizione una straordinaria macchina per pubblicare il libro tre giorni dopo averlo scritto. Ma in seguito, naturalmente con il suo supporto, sono io che mi faccio la programmazione e le promozioni”.

La Berlinguer a quel punto ha preso le difese di Corona, evidenziando come raramente si sposti da Erto. “Se uno non si muove è difficile – ha ribattuto Vespa – io comunque non ho mai avuto per un’intera trasmissione il libro in favore di camera come lui, che è un vecchio paraculo. Diciamo le cose come stanno”.

Parole che, pure in questo caso, hanno portato alla precisazione della padrona di casa: “Corona lo ha tirato fuori solo oggi, in genere non lo fa vedere”.