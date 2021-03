L’intervista di martedì scorso ad Andrea Scanzi, all’interno di Cartabianca, trasmissione che lo vede impegnato settimanalmente come ospite fisso, sta facendo parlare molto di sé.L’intervista, realizzata da Bianca Berlinguer al collega (qui per recuperala dal minuto 9:00 circa), nasce dal tentativo di chiarire o quantomeno di fornire la versione del diretto interessato sulla vicenda che lo aveva visto coinvolto nelle ore precedenti, quando si era sollevata un’ondata di indignazione alla notizia che il giornalista si era vaccinato – a quanto si era appreso – in qualità di caregiver, attraverso una lista di persone “in panchina”.

L’intervista a Scanzi ha da subito richiamato l’attenzione del Codacons, che ha inviato, prima della messa in onda di Cartabianca, una diffida alla Rai per evitare che il giornalista del Fatto Quotidiano prendesse parte alla puntata, per evitare che “utilizzasse la tv pubblica per una difesa privata”, in riferimento all’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Arezzo.

Il Codacons quindi, all’indomani dell’ospitata di Scanzi, fatta senza alcun contradditorio – compreso quello richiesto dalla stessa associazione attraverso un proprio rappresentante in studio per controbattere al giornalista -, ha annunciato l’intenzione di denunciare all’Ordine dei Giornalisti Bianca Berlinguer per avere utilizzato l’azienda pubblica (“consentendo al giornalista di utilizzare mezzi e risorse della Rai”) “per una difesa privata”.

Sull’ospitata di Scanzi a Cartabianca di due giorni fa si è espresso questa mattina sul Corriere della Sera anche il critico televisivo Aldo Grasso, che ha visto nella vicenda un desiderio della Berlinguer di accrescere gli ascolti, sfruttando il giornalista “nelle vesti provvisorie di Mauro Corona”:

Bianca ha voluto difendere a tutti i costi il suo ospite fisso, sapendo che la polemica avrebbe portato acqua al mulino degli ascolti.

Il talk show di Rai 3 effettivamente, rispetto alla settimana precedente, ha guadagnato 130 mila telespettatori, recuperando anche share nell’agguerrita sfida contro i competitor Di Martedì e Fuori dal Coro.