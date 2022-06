“Ma vi sembra normale che il critico televisivo del gruppo editoriale al quale appartiene la trasmissione mia diretta concorrente, DiMartedì, si auguri la chiusura d’autorità di Cartabianca?“. Inizia così lo sfogo di Bianca Berlinguer pubblicato poco fa sui suoi social e ripreso da quelli della trasmissione di Rai3 di cui martedì scorso è andata in onda l’ultima diretta stagionale.

Il riferimento della conduttrice è ad Aldo Grasso, che oggi nella sua rubrica A Fil di Rete sul Corriere della Sera è tornato a stroncare il talk show di Rai3, accusandolo di inquinare il dibattito pubblico, di creare mostri, di diffondere menzogne e malafede e di favorire l’indistinguibilità (“È finita Cartabianca e, in tutta sincerità, spero non torni più“). Bianca Berlinguer allude inoltre al fatto che l’editore del Corriere (Urbano Cairo) sia l’editore anche di La7, rete che ospita DiMartedì, direttore competitor (insieme a Fuori dal coro di Mario Giordano, in onda su Rete4) di Cartabianca.

L’ex direttrice del Tg3 prosegue così la sua replica a Grasso, considerato tra i maestri del giornalismo televisivo:

E dico “d’autorità” dal momento che gli ascolti ci hanno costantemente premiato, ma per Aldo Grasso la risposta positiva del pubblico sarebbe un criterio valido solo per le tv commerciali perché i loro bilanci dipendono dagli ascolti, non per il servizio pubblico. Mentre la Rai finanziata in parte dal canone, cioè dai soldi dei cittadini, dovrebbe disinteressarsi del consenso degli ascoltatori. Ma chi altri dovrebbe giudicare, se non quegli stessi cittadini che pagano il canone e gestiscono il telecomando, della qualità e del gradimento di una trasmissione? O a decidere del destino di un programma, della sua continuità o interruzione devono essere, in singolare sintonia, il critico televisivo del gruppo editoriale concorrente e una parte della classe politica?

Il botta e risposta odierno tra Berlinguer e Grasso non è una novità assoluta. Infatti, a marzo scorso, nel pieno delle polemiche per le partecipazioni televisive del professor Orsini, Grasso in un colloquio con Il Foglio disse: “Bianca Berlinguer segue uno schema fisso: vede uno strambo nelle trasmissioni altrui e subito lo paga. Corona, Scanzi e adesso Orsini”. All’epoca arrivò la replica della Berlinguer: “Non rispondo mai ai critici televisivi. Faccio solo notare che non ho mai letto una recensione negativa di Aldo Grasso ai programmi della rete del suo editore“.