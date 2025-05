Bianca Berlinguer, chi è la sorella Laura (moglie di Luca Telese)

Laura è la sorella minore di Bianca Berlinguer, ultima dei 4 figli di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti. Rispetto alla conduttrice di E’ sempre Carta Bianca è meno popolare, anche se svolge un lavoro di rilievo. Classe 1970 Laura, come i suoi fratelli, è cresciuta in un contesto decisamente condizionato dall’ambiente politico, questo le ha permesso di scegliere gli studi più consoni al suo modo di pensare e di intraprendere una strada professionale che le permettesse di esprimere liberamente le sue idee.

Dal 2001 è Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio ed è riuscita ad affermarsi nell’ambiente lavorando dietro le quinte di diversi programmi Mediaset, dove ha dimostrato di avere una particolare attitudine soprattutto verso l’informazione politica. Gode della stima di diversi addetti ai lavori e la rete del Biscione le ha offerto molte opportunità, lasciandola libera di esprimersi e di condividere le sue idee. Inizialmente ha lavorato a Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, per poi approdare nella redazione di TgCom24, voluta da Mario Giordano.

Si è sempre dedicata con passione al suo lavoro e oltre che alla tv si è appassionata ad altri progetti. Laura è una donna determinata e di carattere, oltre che molto affascinante, non ama apparire in pubblico e solitamente lavora dietro le quinte. Occasionalmente è apparsa in video con la sorella Bianca, con cui ha un rapporto speciale anche se sono molto diverse caratterialmente. Per quanto riguarda la sua vita privata è noto che Laura è mamma di Enrico, nato dall’unione con un noto giornalista.

Laura Berlinguer, la fine del suo matrimonio con Luca Telese

Nel 2000 Laura Berlinguer ha conosciuto Luca Telese mentre lavorava nella redazione di Cronache Marziane. I due collaboravano insieme alla realizzazione del programma ed è nato un bellissimo feeling culminato in un matrimonio. Il rapporto è stato stabile fino all’avvento del lockdown, che avrebbe favorito la crisi. Telese ha infatti raccontato che in quel periodo si sono verificati una serie di eventi che hanno decretato l”allontanamento dalla moglie:

“Siamo stati vittime della pandemia, come tanti altri, più il peso di lutti non condivisi. Amore forte e passione per nostro figlio non sono bastate. Ora ho una splendida compagna, Miriam: fa tutt’altro, lavora all’Enel…” ha dichiarato il giornalista in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera. Telese ha ricordato anche il primo incontro con Laura e il legame nato con la sua famiglia. Laura non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla fine del suo matrimonio.

L’amore per la Sardegna di Laura Berlinguer

Il lavoro dietro le quinte di alcune format d’informazioni molto popolari ha permesso a Laura Belinguer di mantenere un basso profilo. Non ama apparire ed è una persona estremamente riservata. Tuttavia ha un profilo social privato dove condivide diversi momenti del suo quotidiano e dove rivela tutta la sua passione per la Sardegna, luogo a cui è particolarmente legata e dove ha trascorso un’infanzia felice:

“Quando mio papà sbarcava da Alghero o Porto Torres il suo sorriso si allargava, la sua faccia si distendeva. E per tutta la famiglia iniziavano indimenticabili momenti di spensieratezza e vera felicità.” Ha rivelato a La Nuova Sardegna, magazine molto noto del territorio.

Ha poi concluso: “Mi sento profondamente sarda, come papà. Se avrò la fortuna di invecchiare lo farò in Sardegna, circondata dai tanti parenti e amici che qui ci hanno fatto sempre sentire a casa“. Non a caso sul suo profilo Instagram si definisce: “Giornalista, mamma, più sarda che romana.”