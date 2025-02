Bianca Balti a Sanremo 2025: “Al Festival di Fabio Fazio non mi ero divertita” (video)

Una delle protagoniste assolute della seconda serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘, è stata Bianca Balti che, con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, ha supportato il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.

La modella, al suo secondo, non ha nascosto la gioia e l’emozione per aver sceso le scale del Teatro Ariston in un momento molto delicato della sua vita. La neo presentatrice, infatti, in questi mesi, sta affrontando le cure per sconfiggere un tumore alle ovaie. In conferenza stampa, oggi, però, ha messo subito le cose in chiaro:

“Quando ho deciso di partecipare a Sanremo ho detto a Carlo Conti: “Non vengo a fare la malata di cancro, ma vengo come professionista”. Sono qui in qualità di top model, per competere con i look con Cristiano Malgioglio, e non perché voglio raccontare il dolore. Il dolore è ovunque nel mondo e il dolore c’è stato, ma stasera voglio solo essere un modo per celebrare la vita. Quando mi viene ansia, mi dico “Bianca sei venuta per divertiti”. La mia presenza è quindi una celebrazione alla vita, della mia malattia parleremo in altre occasioni”.

Gli utenti, però, stasera, hanno subito notato un dettaglio nel primo scambio di battute con Conti. Nel 2013, la Balti ha fatto parte del cast di ‘Sanremo’ allora condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. Stasera, l’indossatrice si è lasciata andare ad un ricordo non proprio felice di quell’esperienza:

Qui, il video di cui riportiamo il testo discorso integrale:

Balti: “Che emozione. Aspetta, aspetta non voglio che finisca questo momento. Grazie tante. Incredibile. Che emozione Sanremo…”

Conti: “Bentornata, ci sei già stata su questo palco con Fabio (Fazio ndb)”

Balti: “Non mi ero divertita. Sono sicura che mi divertirò tanto quest’anno”

Conti: “Hai una forza ed una energia incredibile ed, ovviamente, una bellezza unica come sempre”

Balti: “Grazie per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, così sapete tutti che le piume le ha copiate da me”

Conti: “Sarà una bella gara di glamour…”

Balti: “… che io vincerò. Lui vincerà di simpatia”

Conti: “Non ne ho dubbi. Tu sei simpatica e bella”