Bianca Balti: età, il tumore, compagno e figli, studi, dove vive. Tutto sulla modella ospite a Belve

Bianca Balti nasce a Lodi il 19 marzo 1984 e, dopo il diploma, decide di continuare gli studi iscrivendosi al Politecnico di Milano per diventare designer della comunicazione. Durante gli studi, però, viene notata dal mondo della moda e, nel 2005, comincia a lavorare ufficialmente come modella firmando un contratto per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana.

E’ l’inizio di una carriera straordinaria per Bianca Balti che, in poco tempo, diventa una delle super modelle più richieste al mondo sfilando per le più importanti case di moda. La modella italiana, infatti, viene scelta da Missoni, Guess, Robert Cavalli, Armani Jeans, Mango e La Perla.

La bellezza e il portamento di Bianca Balti conquista anche gli esperti di Victoria’s Secret diventando l’unica modella italiana a sfilare nel Victoria’s Secret Fashion Show. La sua fama mondiale conquista il Festival di Sanremo a cui partecipa come ospite nel 2013 per poi tornare sul palco del Teatro Ariston nel 2025 per affiancare Carlo Conti come co-conduttrice della seconda serata e poi come ospite della finalissima.

La vita privata di Bianca Balti: chi è il compagno e la lotta contro il tumore

La vita sentimentale di Bianca Balti è stata abbastanza tormentata. Il 17 giugno 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi dal quale un anno dopo ha avuto una figlia di nome Matilde. Il matrimonio, però, finisce quattro anni dopo e, successivamente, la modella ritrova l’amore con con Matthew McRae con cui, nel 2015, ha avuto la sua seconda figlia, Mia McRae. Nel 2017, la coppia decide di convolare a nozze, ma cinque mesi dopo il fatidico sì arriva il divorzio.

Successivamente, poi, la modella ritrova l’amore con Sal Lahoud, ricco manager e uomo di alta finanza ma anche con lui, poi, la storia è finita. Attualmente, la modella che vive a Los Angeles, sembrerebbe essere single e si sta dedicando totalmente alle figlie e alla sua battaglia più grande, quella contro il tumore.

Il 15 settembre 2024, Bianca Balti annuncia di avere un tumore ovarico in stadio 3C: “È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che lo sconfiggerò“, le parole della modella che ha poi continuato a condividere la propria battaglia sui social mostrando le varie fasi di un percorso lungo e difficile.

La modella, infatti, ha scelto di mostrarsi con la testa calva dopo aver salutato i capelli a causa della chemioterapia. Oggi i capelli stanno crescendo nuovamente e, raccontandosi ai microfoni di Belve nella puntata del 3 giugno 2025, durante la lunga chiacchierata di Francesca Fagnani, ha detto: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”.