Beverly Hills 90210, la serie cult anni ’90 è molto più di un revival: 5 motivi per riguardarla su Sky

Beverly Hills 90210 torna su Sky a partire dal prossimo 3 aprile 2026. Oltre a poterla rivedere su Sky Collection, la serie è disponibile On Demand con le stagioni complete. È la prima volta che una PayTv del calibro di Sky riesce a conquistare l’esclusiva di un titolo così celebre. La fama di questo progetto non nasce soltanto con gli interpreti che ne hanno fatto parte, da Luke Perry a Tori Spelling, ma è proprio una conseguenza diretta a quelli che sono (e restano) diversi livelli di scrittura.

Beverly Hills 90210 non è il tipico teen drama, mostra una gioventù che evolve gradualmente attraverso storie, approcci e dilemmi che coinvolgeranno i diversi caratteri presenti all’interno di una storia che apparentemente non si ferma mai. Le stagioni in questione sono come un romanzo di formazione: i personaggi maturano, metaforicamente, insieme agli spettatori.

Beverly Hills 90210 e il concetto di serialità

Questa tecnica di scrittura, che diventa anche un diverso modo di concepire e costruire le scene, l’abbiamo ritrovata anche in altri lavori che – nel tempo – hanno attinto dal repertorio messo in mostra proprio dalla serie targata Spelling Television. Gli esperimenti postumi più riusciti in tal senso restano senza dubbio The OC e Gossip Girl.

La tecnica esponenziale è la stessa: si parte da un intero, un gruppo di persone, attorno a cui si costruiscono determinate dinamiche sociali e risvolti che incidono sulla formazione e nello sviluppo caratteriale dei protagonisti stessi. I personaggi principali entrano in scena in un modo e si congedano in un altro. Dalla prima all’ultima stagione è cambiato non soltanto il loro aspetto, ma anche tutte quelle dinamiche caratteriali che hanno portato alla successiva maturazione.

Luke Perry e la figura del teen idol

Questo è quello che, oggi, viene definito “Effetto StrangerThings” ma la serie trasmessa dalla FOX negli anni Novanta ha fatto da apripista. Ecco perchè è tanto conosciuta in America, ma anche e soprattutto in Europa con particolare affetto anche da parte degli italiani. Non a caso, il successo all’interno dello Stivale fu dirompente. E permise, fra le altre cose, ad alcuni artisti di fare la differenza in importanti lavori con interpreti italiani al loro fianco.

Pensiamo a Luke Perry: il compianto attore ha recitato in Beverly Hills 90210, diventando un vero e proprio teen idol. Mania che pervase anche gli standard italiani, motivo per cui venne ingaggiato da Neri Parenti per il suo esordio alla regia in un cinepanettone: l’opera in questione è Vacanze di Natale ’95. Film in cui Luke Perry, direttamente da Beverly Hills 90210, interpreta il ruolo di sè stesso con l’obiettivo di sorprendere Marta (giovane ragazza interpretata da Cristiana Capotondi) fan della serie e in vacanza in America con suo papà, Lorenzo Colombo (interpretato da Massimo Boldi), che vuole ricucire il rapporto padre-figlia anche attraverso espedienti molto particolari.

Il rapporto con l’Italia e le pubblicità in tv

Tutto questo agevola siparietti comici molto divertenti e ricchi di trovate originali (per l’epoca del girato) tra cui l’incontro Marta-Dylan sulla pista da ballo. La metatelevisione diventa realtà in sala: il piccolo schermo, in questo caso, fa un assist alla settima arte non da poco. Giusto per rendere l’idea di quanto Beverly Hills 90210 non sia soltanto una serie, ma funge da spartiacque fra i prodotti che c’erano prima e quel che è arrivato dopo in termini di proposte e fiction.

Il legame a doppio filo con l’Italia ce l’ha anche un altro attore del cast: Ian Ziering, diventato famoso in Italia e nel mondo grazie al personaggio di Steve Sanders. L’interprete fece breccia nel cuore dei fan italiani grazie a una serie di spot trasmessi nello stivale a cavallo tra il 1990 e il 2000. Nello specifico le pubblicità hanno riguardato prima un paio di scarpe che hanno spopolato fra i giovani in quegli anni, anche grazie alla promozione dell’attore, e poi la diffusione della rinomata consolle Sega Mega Drive 2.

I luoghi più iconici

Il claim, in quel caso, era proprio: “Sapete con cosa giochiamo noi ragazzi di Beverly Hills?”. Ziering, così come i suoi colleghi, era diventato riconoscibile e riconoscente verso l’Italia e quei Paesi che avevano basato – a quei tempi – la cultura giovanile su quello stile, quel modo di fare e quell’impronta socio-culturale che la serie FOX aveva promosso.

Basti pensare, e questo è un altro motivo oltre quelli appena citati tra curiosità e retroscena per effettuare un rewatch completo, che i personaggi e gli interpreti del progetto di Darren Star ancora oggi vengono associati a un titolo che li farà restare giovani per sempre. Solo idealmente, ma nel cinema e per certi versi anche in televisione le illusioni contano moltissimo. A tal proposito, la casa dei gemelli Walsh (protagonisti della serie insieme agli altri colleghi e colleghe del cast corale) non si trova a Beverly Hills: l’abitazione, che è diventata nel corso degli anni una sorta di museo dove fan e affezionati continuano a scattare selfie e fare video, si trova ad Altadena.

La casa dei Walsh e il Pitch Pit

Luogo che dista da Beverly Hills 50 Km e il codice postale della casa non è 90210, ma 901001. Dettagli che i più esperti conoscono e riconoscono, ma il successo di un prodotto si evince anche dalle certezze che infonde. Per tutti quella casa, ormai, è a Beverly Hills. Anche se non è così nella realtà. Quando una serie funziona in tv, cambia anche i paradigmi nella quotidianità.

Lo stesso è accaduto, per intenderci, con la casa della famiglia Martini ai tempi di Un Medico in Famiglia. Il cult seriale tutto italiano determina che quell’abitazione sia all’interno del Comune di Poggiofiorito. In realtà gli interni di casa Martini sono ricostruiti a Cinecittà, così come l’esterno della villa. Ancora oggi visitabile dai fan. È sufficiente recarsi agli studios.