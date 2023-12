Pedro Alonso torna ad interpretare il folle ladro che abbiamo conosciuto ne La Casa di Carta con un prequel che racconta un altro colpo, messo in scena come se fosse un trucco di un numero di magia

L’avventura de La Casa di Carta è finita, ma quella di uno dei suoi personaggi più apprezzati no: Berlino, la nuova serie tv originale di Netflix, torna indietro nel tempo e racconta uno dei colpi più folli del personaggio carismatico e imprevedibile della serie da cui proviene, interpretato da Pedro Alonso. Ovviamente, c’è spazio per raccontare anche la sua vita privata e come i furti, per Berlino, non riguardino solo cose materiali, ma anche i cuori… Volete saperne di più? Unitevi alla banda e proseguite nella lettura!

Berlino Netflix, uscita

La serie tv, primo spin-off de La Casa di Carta, esce su Netflix a partire da venerdì 29 dicembre 2023, con tutti gli episodi della prima stagione.

A che ora esce Berlino su Netflix Italia?

In Italia, la serie tv è disponibile a partire dalle 09:00 di venerdì 29 dicembre.

Berlino Netflix, trama

La serie tv è ambientata prima del colpo messo a segno nella prima stagione de La Casa di Carta. Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola.

Inizia così a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire a Parigi, con una sorta di magia, gioielli del valore di 44 milioni contenuti all’interno di una casa d’aste con l’aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato. Ma di mezzo ci si mette l’amore e l’incontro con una donna che rischia di distrarlo dal suo obiettivo principale. E anche per il resto della squadra le questioni sentimentali diventano ostacoli da superare per portare a casa il bottino senza problemi.

Berlino Netflix, cast

© Tamara Arranz/Netflix

Il cast è guidato da Pedro Alonso, che riprende il ruolo del personaggio già visto ne La Casa di Carta. Al suo fianco, troviamo un caso tutto nuovo, ma attenzione: nel corso degli episodi possiamo rivedere altri due personaggi provenienti dalla serie originale, ovvero Raquel Murillo (Itziar Ituño) e Alicia Sierra (Najwa Nimri).

Pedro Alonso è Berlino, il protagonista: un abile ladro che mette a segno colpi spettacolari, ma capace anche di gesti folli e perfidi;

un abile ladro che mette a segno colpi spettacolari, ma capace anche di gesti folli e perfidi; Michelle Jenner è Keila: un genio dell’ingegneria elettronica affetta da timidezza cronica;

un genio dell’ingegneria elettronica affetta da timidezza cronica; Tristán Ulloa è Damián: un professore filantropo e consigliere di Berlino;

un professore filantropo e consigliere di Berlino; Begoña Vargas è Cameron: new entry del gruppo, una ragazza impulsiva che vive sempre al limite e con un passato difficile;

new entry del gruppo, una ragazza impulsiva che vive sempre al limite e con un passato difficile; Julio Peña Fernández è Roi: il fedele seguace di Berlino;

il fedele seguace di Berlino; Joel Sánchez è Bruce: l’instancabile uomo d’azione della banda;

l’instancabile uomo d’azione della banda; Samantha Siqueiros è Camille: donna di cui Berlino s’innamora mentre pianifica il colpo;

donna di cui Berlino s’innamora mentre pianifica il colpo; Julien Paschal è Polignac: marito di Camille nonché al lavoro nella case d’aste in cui Berlino vuole effettuare il colpo.

Berlino Netflix, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, della durata tra i 44 minuti e l’ora. Netflix li mette a disposizione tutti a partire da venerdì 29 dicembre 2023.

Berlin Netflix, trailer

Come si chiama Berlino nella serie?

© Tamara Arranz/Netflix

Il vero nome del personaggio è Andrés de Fonollosa, come svelato nel corso de La Casa di Carta. Il suo nome, però, non viene mai usato. Nella serie madre, Berlino -consapevole di essere malato- muore nella seconda stagione, con un gesto eroico. Gli sceneggiatori, però, notando che il personaggio era stato molto apprezzato, decisero di farlo comparire anche nelle stagioni successive, in una serie di flashback.

Berlino, dove vederlo?

© Tamara Arranz/Netflix

È possibile vedere Berlino solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).