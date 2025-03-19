È dal 2014 che Roberto Benigni manca nella prima serata di Rai 1. Nel corso di questi anni si è affacciato sulla rete ammiraglia Rai solo durante Sanremo, ma questa sera è pronto a tornare con un suo spettacolo. Dopo aver decantato la bellezza della Costituzione e dopo la pièce sui Dieci Comandamenti, Benigni torna con uno spettacolo dal titolo Il Sogno.

Con queste parole l’attore e regista toscano ha presentato il suo spettacolo: “Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

Benigni, Il Sogno: quando e dove vederlo

Lo spettacolo verrà trasmesso questa sera, mercoledì 19 marzo, in prima serata su Rai 1, in diretta a partire dalle 21:30 circa. In contemporanea sarà visibile anche in Eurovisione e sarà disponibile come sempre su RaiPlay. Inoltre lo si potrà ascoltare anche in radio su Rai Radio 2, che precederà la serata con un appuntamento speciale di Back to back con Giorgia Cardinaletti e Gino Castaldo.

Il Sogno: autori e regista

A firmare i testi di Il Sogno è lo stesso Roberto Benigni insieme allo scrittore e saggista Michele Ballerin: ad aiutarli nella scrittura anche l’autore televisivo Stefano Andreoli. La scenografia è stata disegnata da Chiara Castelli, mentre le musiche della serata sono curate da Nicola Piovani. La regia è firmata da Stefano Vicario, mentre a dirigere la fotografia è Massimo Pascucci.

La serata, sotto la direzione Rai Intrattenimento Prime Time (Pasqualino Gerlando è il direttore di produzione, mentre Silvia Levato è la capo progetto), è prodotta da A1 Pictures, mentre l’organizzazione generale dell’evento è nelle mani di Lucio e Niccolò Presta.