Si chiude oggi, lunedì 12 aprile 2021, la 30esima giornata di Serie A. In campo, con calcio di inizio alle ore 20.45, Benevento-Sassuolo. Si tratta della partita che vede contrapposte due squadre che sembrano ormai aver centrato l’obiettivo stagionale. Da una parte gli uomini di Filippo Inzaghi, con otto punti di vantaggio rispetto alla terz’ultima in classifica (Cagliari), dall’altra quelli allenati da De Zerbi, noni in graduatoria e pronti a superare l’Hellas Verona, in caso di successo odierno.

Per il post-partita appuntamento su Sky con 23, dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24: in studio Federica Masolin, Stefano De Grandis e Massimo Ambrosini. Da segnalare che di Benevento-Sassuolo si parlerà anche in Tiki Taka in onda su Italia 1 poco prima della mezzanotte con la conduzione di Piero Chiambretti.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva della partita di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che chiude la 30esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo.

Ricordiamo che il campionato tornerà in campo sabato prossimo, anche se i match più attesi – Atalanta-Juventus e Napoli-Inter – sono previsti nella giornata di domenica. In settimana, invece, spazio alle coppe europee, con la Roma unica squadra italiana ancora in corsa (giovedì giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Ajax).

A proposito di Serie A, nelle ultime ore è arrivata la comunicazione ufficiale di Dazn dopo i problemi tecnici che ieri hanno di fatto impedito agli abbonati di vedere due partite, ossia Inter-Cagliari e Lazio-Verona.

LUNEDÌ 12 APRILE

ore 20.45

Benevento-Sassuolo in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; commento Nando Orsi; bordocampo Francesco Modugno