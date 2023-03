Questa sera, venerdì 24 marzo 2023, andrà in onda su Rai 1, la terza puntata di Benedetta Primavera, il one-woman show di Loretta Goggi, che vede la partecipazione di Luca e Paolo.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Blu Yazmine. Lo show è firmato da Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola e Massimiliano Canè, con la regia a cura di Cristiano D’Alisera.

Benedetta primavera, terza puntata del 24 marzo 2023: anticipazioni

In queste puntate, Loretta Goggi accompagnerà i telespettatori di Rai 1 in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, per fare un paragone tra passato e presente, trattando in ogni puntata un tema diverso.

Insieme agli ospiti, Loretta Goggi rievocherà i programmi televisivi di un tempo e si metterà in gioco con numeri musicali, sketch e imitazioni.

Nella conferenza stampa dello scorso 9 marzo (seguita su TvBlog) Loretta Goggi a proposito del suo ritorno alla conduzione ha affermato: “Affronto questa sfida con grande emozione e con grande gioia. Sono tornata a fare l’unica cosa che so fare, io non so fare altro. Ho iniziato come attrice, sono passata poi al varietà, poi alle imitazioni, alla conduzione… Non so fare altro, forse due uova al tegamino! Sono tornata ad una tv vicina a quella che ho lasciato tanti anni fa. Non ho iniziato questo progetto con la mia copertina di Linus perché mio marito non c’è più (momento di commozione, ndr)… Tante persone, però, mi sono vicino. Ho incontrato tanti colleghi. E’ un viaggio nel mondo dello spettacolo. Ho anche ricominciato a recitare ed è un bene. Posso andare sottobraccio con la mia età.”

La direzione artistica dello show è curata da Laccio mentre la direzione musicale è del maestro Valeriano Chiaravalle. La scenografia, infine, è di Marco Calzavara.

Benedetta primavera, cast e ospiti terza puntata del 24 marzo 2023

Loretta Goggi sarà accompagnata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tra gli ospiti della terza puntata, i grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come anche gli attori Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell’imitazione, come Vincenzo De Lucia. E non mancherà Flavio Insinna.

Benedetta primavera, terza puntata 24 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Benedetta Primavera in diretta dalle ore 21:30 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging a partire dalle 21:25.