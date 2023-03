Benedetta Primavera, il varietà di Rai1 presentato da Loretta Goggi, affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu venerdì 31 marzo alle 21.25, arriva stasera alla sua quarta e ultima puntata.

Il programma che ha riportato sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice una delle icone della televisione italiana, vuole accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi. Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi è accompagnata da grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica.

Benedetta Primavera: ospiti quarta puntata

Ricchissimo il parterre di ospiti previsto per questa ultima puntata: Carlo Conti, che ha riportato Loretta Goggi in tv prima a I Migliori Anni e poi come giudice di Tale e Quale Show; Romina Power, tornata da qualche anno in coppia con Al Bano, suo ex marito tra le altre cose; Paola e Chiara, che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore e saranno di scena al Roma Pride; la doppiatrice, attrice e conduttrice Serena Rossi; Simone Montedoro, la cui popolarità è esplosa con Don Matteo; la comica Lucia Ocone, indimenticabile nei panni di Veronica, dulcis in fundo l’imitatore e conduttore di Striscia la notizia Sergio Friscia.

Spazio poi al “duetto impossibile” che vede protagonista questa volta, Antonino Spadaccino, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show in coppia con l’indimenticabile Mango, e a quello tra Loretta e la sorella, Daniela Goggi. Luca e Paolo, come sempre sono pronti a regalare al pubblico, momenti divertenti e di riflessione.

Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Benedetta Primavera: come vederlo in streaming

Il one woman show con protagonista Loretta Goggi va in onda in prime time su Rai 1 ed è disponibile in livestreaming su Raiplay. TvBlog seguirà con il livebloggin l’ultima puntata.