Benedetta Porcaroli: età, studi, la storia con Scamarcio, carriera e vita privata

Da tempo Benedetta Porcaroli è uno dei volti più noti del panorama attoriale italiano. Alle sue spalle ha già ruoli, candidature e premi importanti.

A dispetto della sua giovane età, Benedetta Porcaroli è entrata da da tempo nel novero delle attrici emergenti più talentuose e promettenti del panorama artistico di casa nostra. Intensità espressiva, spiccata sensibilità interpretativa e capacità di conferire profondità emotiva ai personaggi interpretati sono i punti di forza dell’attrice romana.

Parliamo di un’artista capace di passare con naturalezza da ruoli fragili a parti da ribelle senza mai smarrire eleganza, versatilità e spontaneità. L’indiscutibile avvenenza e i tratti delicati rappresentano l’ideale completamento di una forte presenza scenica apparsa evidente fin dai suoi primi esordi sul piccolo schermo con la serie Rai Tutto può succedere.

Carriera e studi di Benedetta Porcaroli

Benedetta Porcaroli nasce a Roma l’11 giugno 1998. È la primogenita di un ex avvocato e archeologo e di un’impiegata della PA presso il Palazzo del Quirinale. Dopo il divorzio dei genitori durante l’infanzia, la futura attrice frequenta il liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma. Comincia a lavorare già nel periodo degli studi e si diploma presso una scuola privata.

In seguito si iscrive al corso di Filosofia presso l’università romana “La Sapienza”. Debutta giovanissima in televisione, ad appena 17 anni. È il 2015 quando interpreta Federica Ferraro nella popolare serie tv di Rai 1 Tutto può succedere. Nel 2016 arriva l’esordio sul grande schermo con il film Perfetti sconosciuti, nella parte di Sofia, figlia adolescente di Eva e Rocco.

Due anni dopo presta il suo volto a Chiara, protagonista della serie tv italiana Baby, distribuita da Netflix. Il 2020 segna il ritorno al cinema della giovane attrice romana, pronta ad affiancare Vittoria Puccini e Edoardo Leo in 18 regali, con Francesco Amato alla regia, film che le vale la candidatura al David di Donatello – e la vittoria al premio David Giovani 2021 – come miglior attrice non protagonista.

L’anno successivo è di nuovo sul grande schermo per recitare nella parte di Donatella Colasanti nel film drammatico La scuola cattolica, che racconta l’orribile massacro del Circeo. Nel 2022 la troviamo nei cast dei film L’ombra del giorno e Amanda. Per quest’ultimo lavoro ottiene la candidatura al Nastro d’argento e ai David di Donatello come migliore attrice protagonista.

A gennaio dell’anno scorso è nuovamente al cinema con il film Enea di Pietro Castellitto. In tempi più recenti Benedetta Porcaroli ha interpretato Concetta Corbera di Salina nella miniserie Il Gattopardo (2025), parte per la quale ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’argento – Grandi Serie. Sempre il 2025 l’ha vista protagonista nel film Il rapimento di Arabella (ruolo che le è valso il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia).

Benedetta Porcaroli, la vita privata

L’attrice 27enne ha un fratello più piccolo di nome Guglielmo e va molto d’accordo con i suoi genitori. Non di rado la madre appare nelle sue storie Instagram (sul profilo @bennipi). Con il padre ama invece vedere i vecchi film di Anna Magnani e Alberto Sordi. Tifosa della Roma, Benedetta ha una grande passione per gli animali legata al maneggio di famiglia in Umbria.

Sul piano sentimentale Benedetta Porcaroli è molto riservata. Dal 2016 al 2017 è stata legata al calciatore Edoardo Soleri, mentre tra il 2019 e il 2020 ha avuto una relazione con l’attore e regista Michele Alhaique. L’idillio tra i due si è rotto nel 2020, quando sul set de La scuola cattolica l’artista ha conosciuto Riccardo Scamarcio, col quale è attualmente fidanzata.