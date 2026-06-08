Mahir e Canfeza si sposano, ma accade l’irreparabile: le anticipazioni di Racconto di una notte

Il palinsesto di Canale 5 si prepara ad accendersi con un doppio binario imperdibile dedicato a Racconto di una notte.

Per tutti gli appassionati che non riusciranno a sintonizzarsi davanti al piccolo schermo, l’appuntamento sarà come sempre disponibile in streaming anche in diretta su Mediaset Infinity. Le trame sono giunte a un punto di svolta clamoroso: nei nuovi episodi, il tanto sospirato matrimonio tra i due protagonisti diventerà finalmente realtà, ma le modalità e le conseguenze lasceranno il pubblico senza fiato.

Il salvataggio in extremis e le nozze della disperazione

La folle ossessione di Selim nei confronti di Canfeza rischia di consumarsi nel peggiore dei modi: l’uomo è infatti deciso a costringere la ragazza a passare la notte con lui, mentre la nonna di lei si ritrova disperatamente sbarrata fuori dalla stanza.

Proprio quando l’aggressione sembra inevitabile, l’intervento provvidenziale di Mahir ribalta la situazione, mettendo fuori combattimento il rivale e portando via la giovane. La fuga d’amore viene però interrotta di nuovo da Selim che, armato e pronto a uccidere Mahir, viene inaspettatamente neutralizzato alle spalle da un colpo di pistola sparato da Kursat.

Con Selim in fin di vita in ospedale e Kursat che nega ogni coinvolgimento davanti alle forze dell’ordine, Mahir decide di condurre Canfeza a Denizli, nel luogo esatto in cui i due si erano incontrati per la prima volta.

Ed è qui che accade l’impensabile. Davanti a lei non c’è più l’uomo innamorato di un tempo, bensì un individuo indurito e profondamente mutato. Disposta a tutto pur di placare la sua ostilità e sperando in un futuro ritorno alla normalità, Canfeza accetta di piegarsi alle sue rigide condizioni e convola a nozze sia con il rito civile che con quello religioso.

Ma la prima notte di nozze a Denizli si trasforma in un gelido calvario: la sposa tenta un approccio e un riavvicinamento intimo, ma viene duramente respinta dal neo-marito, che le rinfaccia con freddezza ed esasperazione tutte le ferite e le delusioni subite nel recente passato.

Intrecci familiari e tensioni all’interno della residenza Yilmaz

Mentre la coppia sperimenta un matrimonio privo di calore, le dinamiche collaterali continuano a evolversi rapidamente. Sare e Mavis decidono di abbandonare definitivamente la dimora di Salih per inaugurare una nuova vita all’interno della loro nuova casa, dove ad attenderle trovano Ezra.

Nel frattempo, l’asse composto da Afet e Süreyya si consolida a tal punto da spingerle a organizzare una distribuzione pubblica di dolci tipici (i lokma) proprio davanti all’ingresso della residenza Yilmaz, un’iniziativa che destabilizza visibilmente Sevde.

La stessa Sevde si ritroverà presto al centro di una nuova macchinazione: Ferman le chiederà infatti supporto logistico per consentire a Efsane di infiltrarsi all’interno della tenuta degli Yilmaz. Una fitta rete di inganni che rischia di saltare da un momento all’altro, soprattutto ora che tra le mura della residenza principale è appena trapelata la notizia bomba del matrimonio segreto e della presenza stabile di Mahir e Canfeza a Denizli.