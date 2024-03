Da queste parti si è sempre tifato per la televisione che non ha paura di mescolare le carte. Per questo merita un’accoglienza positiva il promo di Belve in onda da qualche ora sulle reti Rai (la nuova edizione partirà su Rai2 martedì 2 aprile alle ore 21.20). Lo spot vede protagonista la conduttrice Francesca Fagnani, al telefono con Massimo Giletti. Lo sketch ruota intorno alla frase che la giornalista è solita pronunciare di fronte alle perplessità da parte del personaggio appena invitato: “In fondo è solo un’intervista, che cosa potrebbe mai succedere?!“. A quel punto nel promo arriva Edoardo Tavassi che, con smartphone alla mano, chiosa: “‘Che cosa mai potrebbe succedermi’ sono le ultime parole di Giletti. L’uomo dopo l’intervista a Belve non è più riuscito a dormire con le luci spente“.

Lo spot di Belve: il precedente

A settembre scorso per lanciare Belve, andato poi in onda dal 26 settembre al 24 ottobre 2023 su Rai2, la padrona di casa Fagnani si inventò un dialogo con Vincenzo De Lucia nei suoi panni. Dopo un confronto sui temi delle nuove puntate, la conduttrice osservava: “Ma allora è vero che sei la parte migliore di me?“. Stando a quanto ci risulta, né Giletti né Tavassi (a differenza di quanto accaduto invece con De Lucia) saranno coinvolti nella nuova edizione di Belve, le cui registrazioni sono in corso ormai da qualche giorno a Roma (su TvBlog abbiamo spoilerato molti degli ospiti previsti). Insomma, l’apporto del giornalista, fresco di accordo biennale firmato con la Rai, e del videomaker ex concorrente dell’Isola dei famosi, è limitato al filmato pubblicitario di lancio della nuova stagione di Belve. Nelle prossime settimane, invece, saranno proposti spot di mantenimento più tradizionali.

Il nuovo promo di Belve è riuscito?

L’obiettivo numero uno di questa curiosa operazione è sicuramente stato centrato: farsi notare. Tra critiche (molte) e apprezzamenti (pochi), il video del promo di Belve nel frattempo circola sui social e nelle chat degli addetti ai lavori. Evidentemente ha funzionato l’idea della commissione di tv popolare (Giletti) e del mondo dei reel, dove Tavassi sa il fatto suo (tra Instagram e Tik Tok supera il milione di follower).