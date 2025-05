Belve, tutti gli ospiti di Francesca Fagnani, stasera 6 maggio

Torna un nuovo appuntamento con il talk show Belve di Francesca Fagnani. In studio arrivano tre volti iconici del mondo dello spettacolo.

La seconda puntata della nuova stagione di Belve va in onda oggi, martedì 6 maggio, dalle 21.20 su Rai 2. Il talk show di Francesca Fagnani è infatti diventato un must della televisione italiana, proprio perché riesce a scavare nelle vite dei suoi ospiti con domande scomode e toni diretti. Anche l’edizione 2025 sta ottenendo alti livelli di share e, per il nuovo appuntamento, la conduttrice ha scelto tre personaggi molto diversi tra di loro.

6 maggio 2025: chi sono gli ospiti di Belve

Ancora una volta Francesca Fagnani si mette davanti ai suoi ospiti e li sottopone ad un faccia a faccia incalzante, che rivela i lati inediti dei protagonisti. Il primo ad entrare nello studio durante la seconda puntata è Alessandro Preziosi, che affronta le tappe più importanti del suo percorso di vita. L’attore parla infatti di quando, ad un passo dall’essere avvocato, scelse la strada del palcoscenico diplomandosi all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e debuttando nella soap Vivere. Il suo volto è inoltre associato al personaggio di Fabrizio Ristori in Elisa Di Rivombrosa. Sempre apprezzato per il suo modo di interpretare i ruoli, Preziosi si lascia anche andare a dettagli – sconosciuti – sulla sua sfera privata.

Dopo di lui arriva invece in studio Paola Iezzi, componente del famoso duo musicale Paola e Chiara, vincitrici nel 1997 della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. La cantante parla del suo rapporto con la sorella, del successo ottenuto con Vamos a bailar ma anche della rottura, fino ad arrivare alla reunion al Festival 2023. Si parla inoltre di aneddoti del backstage e del suo ruolo di giudice a X Factor.

Francesca Fagnani incontra alla fine Milly D’Abbraccio, che affronta con lei le sfide della sua carriera, vissuta sia sulle passerelle che sul piccolo e grande schermo. La donna è entrata ad un certo punto nel mondo del cinema per adulti, per poi tornare nella politica locale con candidature a Monza e Roma. Vengono quindi affrontati i temi del pregiudizio, della libertà di scelta e del difficile rapporto con i media. Con la sua quinta stagione, Belve presenta tra l’altro una nuova voce musicale grazie a Serena Brancale, che interpreta ogni volta una cover inedita.

Dove vedere Belve in tv

Tutte le puntate di Belve vanno in onda ogni martedì sera, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma di Francesca Fagnani può inoltre essere recuperato in streaming e on demand, sulla piattaforma Rai Play.