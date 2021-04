Belve approda su Rai2 con Francesca Fagnani, ecco quando parte

E’ stata decisa la data di partenza di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani che quindi approda ufficialmente sulla televisione pubblica dopo essere stato trasmesso per due serie sul canale Nove. Siamo in grado infatti di annunciare la data di partenza di questo programma che è stata fissata nella giornata di venerdì 14 maggio 2021 su Rai2.

Il programma andrà in onda ovviamente in seconda serata e secondo quanto apprendiamo la serie sarà di 8-10 puntate. La trasmissione le cui precedenti edizioni sono state trasmesse dal Nove si chiamerà anche in Rai Belve e sarà prodotta internamente. Dopo il successo dunque delle prime due edizioni diffuse dal canale Nove che si sono distinte per gli ottimi ascolti con tutta una serie di interviste particolarmente ficcanti che hanno visto fra i protagonisti Massimo Giletti, Alfonso Signorini, Alba Parietti e Giorgia Meloni, ecco che il programma trova una ribalta più prestigiosa arrivando a Rai2.

Francesca Fagnani dunque dopo la poco fortunata esperienza con il talk show del giovedì sera Seconda linea, fatta insieme al collega Alessandro Giuli, avrà modo di rifarsi con questa nuova serie di Belve, formato questo in cui si troverà sicuramente più a suo agio, avendolo già testato e con ottimi risultati per ben due edizioni.

Rinnoviamo dunque l’appuntamento con la terza serie di Belve, prima nella televisione pubblica, da venerdì 14 maggio in seconda serata su Rai2 con Francesca Fagnani.