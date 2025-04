Belve, slitta la partenza di Francesca Fagnani: ecco quando andrà in onda

Francesca Fagnani ha posticipato la messa in onda di Belve. La prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa in questa data.

A brevissimo inizierà la prima puntata della nuova e attesissima stagione di Belve, il programma condotto ogni anno da Francesca Fagnani. La conduttrice è infatti solita ospitare – in quello studio televisivo – numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, che vanno nel programma per mostrarsi senza filtri e per raccontare lati inediti su di sé. A catturare l’attenzione del grande pubblico è stata l’identità di questo programma, che è subito diventato un must della tv italiana.

La conduttrice ha di recente slittato l’inizio della prima puntata, che andrà in onda in un’altra data. Le anticipazioni dicono che ci saranno degli ospiti inattesi.

Quando andrà in onda Belve di Francesca Fagnani

La conduttrice Rai ha fatto sapere che il tv show Belve subirà un cambiamento, dato che è stata slittata la sua messa in onda. Dopo la notizia della morte di Papa Francesco – che ha scosso milioni di persone in tutto il mondo – c’è stata una modifica sostanziale nel palinsesto Rai. Il drammatico evento ha infatti stravolto tutto nella giornata di Pasquetta, ma anche nelle giornate a seguire. Il 22 aprile era infatti inizialmente prevista la nuova stagione di Belve, il famoso talk show di Fagnani che è tornato su Rai 1 per l’edizione 2025. La Rai ha però deciso di rinviare il ritorno del programma di interviste e di posticiparlo ad una nuova data.

La prima puntata di Belve andrà quindi in onda martedì 29 aprile e, ad entrare in quello studio televisivo, saranno gli attesissimi Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. Al posto della puntata di Belve che sarebbe dovuta andare in onda il 22 aprile, è stato trasmesso il film 18 Regali.

Il cambio di programmazione Mediaset dopo la morte di Papa Francesco

L’annuncio della morte di Papa Francesco ha portato degli stravolgimenti anche nella programmazione tv del palinsesto Mediaset. C’è stata in primis un’edizione straordinaria di Pomeriggio 5, che ha seguito le ultime notizie sull’addio al Santo Padre con ospiti e collegamenti dalle 14 alle 20. Myrta Merlino ha inoltre dato la linea a tre diverse edizioni speciali del Tg5: alle ore 16, alle ore 17 e alle 18. In seguito è stata mandata in onda la miniserie diretta da Daniele Luchetti Chiamatemi Francesco. Il Papa della Gente, dedicata alla vita di Jorge Bergoglio. Su Rete4 c’è stata la messa in onda – in diretta – di Diario del Giorno, condotto da Manuela Boselli. In prima serata è stato invece trasmesso uno Speciale Videonews, condotto da Gianluigi Nuzzi e che ha visto la partecipazione in studio di Elena Guarnieri. Infine tutta l’edizione di Studio Aperto su Italia 1 si è allungata fino alle ore 19.25.