Belve, salta alla fine della seconda puntata il segmento After con i fuori onda e le Eterobasiche

Belve sì, ma Belve After no. Nella parte finale della seconda puntata di Belve in questa nuova versione di prima serata, è stato, infatti, tagliato il segmento finale intitolato per l’appunto Belve After, che contiene un sketch delle Eterobasiche, oltre che i fuori onda che precedono o seguono le varie interviste della serata.

Francesca Fagnani al termine della puntata lo aveva lanciato come al solito, ma la trasmissione di Belve è stata subito interrotta da Rai2 per far partire la nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, che segue, come orario di messa in onda, il programma di Francesca Fagnani.

“Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace” ha twittato la conduttrice, che rispondendo ieri sera a un utente, che si diceva pronto a recuperare il segmento su RaiPlay, ha anche aggiunto: “Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero”. Al momento però su RaiPlay la puntata trasmessa ieri da Rai2 è stata caricata così come andata in onda ieri sera, quindi senza la parte finale, tagliata già nella messa in onda televisiva.

Resta quindi da capire se nelle prossime ore verrà recuperato e caricato per renderlo disponibile a tutti gli spettatori Belve After della seconda puntata: se così non accadesse non solo non si potrebbero mai conoscere alcuni fuori onda, ma anche un intervento pensato per il programma da parte delle Eterobasiche, che infatti hanno twittato ironicamente: “Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana”.

Tutte da capire ed indagare invece le cause che hanno portato a questo errore, molto probabilmente di natura tecnica, ma comunque non meno grave. Sicuramente non ci dovrebbero essere state delle necessità legate a ragioni di minutaggio, dato che Belve è terminato con tre minuti di anticipo rispetto ad una settimana fa, mentre Alessandro Cattelan con il suo Stasera c’è Cattelan ha avuto una durata più lunga di un solo minuto.