Belve, le anticipazioni di stasera 3 giugno: tutti gli ospiti di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani torna con un nuovo appuntamento di Belve, in onda questa sera 3 giugno su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Nel suo salotto “graffiante“, arriveranno altri tre personaggi pronti a raccontarsi e a svelare qualche dettaglio in più su di sé e sulla propria vita personale. Si tratta dell’ultima puntata di stagione di un programma che propone interviste senza tabù e piene di rivelazioni inedite e scottanti.

3 giugno 2025: le anticipazioni di Belve

La prima a raccontarsi in un’intensa intervista è Bianca Balti, modella internazionale e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. La showgirl si è fatta spesso portavoce della fragilità umana e, anche in questa occasione, racconta la sua battaglia contro il cancro senza filtri né vergogna. Fagnani affronta con lei anche il tema della maternità, della droga, degli amori finiti e della voglia di ricominciare da zero. Una vita piena, quella di Balti, che ha portato spesso sé stessa sul piccolo schermo. Dopo di lei arriva invece Gué, una delle voci più amate del rap italiano, che stavolta si racconta svelando tutto il suo universo musicale, ma anche la sua vita tra scontri, verità e quartieri complicati.

Il cantante ha dapprima fatto parte dei Club Dogo, per poi iniziare un percorso da solista ed essere protagonista – negli ultimi anni – di diverse polemiche che riguardano Ghali, Fedez, Elio, Me contro Te. Gué parla quindi del suo percorso di vita, prendendo in considerazione quella lucidità mentale che lo ha sempre contraddistinto e che lo ha fatto camminare “fuori dagli schermi“. Il terzo ospite è invece Lucrezia Lante della Rovere, che racconta in primis il rapporto complesso con la madre Marina Ripa di Meana, con cui ci sono state molte rivalità e altrettanti eccessi. Si parla di un’infanzia “diversa“, dei suoi amori più importanti e di una carriera che ha sempre avuto un unico obiettivo: la libertà.

Anche questa sera 3 giugno c’è inoltre un momento musicale a cura di Serena Brancale, che realizza una cover molto speciale. Immancabili sono infine i fuori onda, dove gli ospiti vengono ripresi al di là del montaggio finale.

Dove vedere Belve

L’ultima puntata di Belve – appartenente a questa stagione televisiva 2024/2025 – va in onda martedì 3 giugno alle ore 21.20 su Rai 2. L’intero programma di Francesca Fagnani può inoltre essere recuperato, in diretta streaming e on demand, anche sulla piattaforma Rai Play.