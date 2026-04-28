Belve, gli ospiti e le anticipazioni di stasera 28 aprile 2026: chi intervisterà Francesca Fagnani

La programmazione di Rai 2 si appresta a concludere uno dei cicli di maggior successo della stagione televisiva corrente. Questa sera, martedì 28 aprile, va in onda l’ultima puntata di Belve nel suo assetto tradizionale, prima di lasciare spazio al nuovo progetto editoriale Belve Crime.

La conduzione di Francesca Fagnani si concentra per l’occasione su tre profili eterogenei dello spettacolo e della musica italiana: Sal Da Vinci, Elena Santarelli e, in un intervento di particolare densità biografica, Romina Power.

Il colloquio con l’artista statunitense si distacca dalle consuete narrazioni agiografiche, approfondendo segmenti meno noti della sua giovinezza. Power ripercorre la stagione della controcultura degli anni Settanta a Londra, descrivendo un contesto di sperimentazioni lisergiche e frequentazioni internazionali, tra cui spicca l’aneddoto di una serata trascorsa nella Capitale con il chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards.

Romina Power senza filtri a Belve

Il nucleo centrale dell’intervista affronta tuttavia la ferita mai rimarginata della scomparsa di Ylenia Carrisi. Di fronte alle domande dirette della conduttrice, l’ospite ribadisce una posizione di ferma speranza che trascende le risultanze investigative degli ultimi decenni.

Power dichiara di percepire la presenza della figlia come ancora attuale, supportando questa convinzione non solo attraverso una dimensione onirica personale, ma citando anche pareri ottenuti da figure dotate di presunte capacità soprannaturali. È una testimonianza che conferma il rifiuto dell’artista di accettare la dichiarazione di morte presunta, mantenendo aperto un dialogo emotivo e spirituale che non ha mai subito interruzioni.

L’appuntamento di stasera integra inoltre una sezione dedicata ai provini, portando davanti alle telecamere persone comuni sottoposte al medesimo stile inquisitorio riservato ai personaggi pubblici.

Come da tradizione del format, la chiusura della stagione sarà suggellata dai fuori onda raccolti durante le registrazioni, segmento che nel tempo ha consolidato l’identità del programma svelando le reazioni degli intervistati al di fuori della dialettica ufficiale. La fruizione dei contenuti è garantita, oltre che dalla messa in onda lineare, dalle piattaforme streaming RaiPlay e Disney+, assicurando la copertura multipiattaforma del gran finale.