Belve Crime, il comunicato: “Prevista una sola puntata. Fagnani ha salutato il pubblico il 10 giugno”

Diversi quotidiani hanno parlato di uno stop di Belve Crime per stasera 17 giugno. Uno stop che in realtà non avverrà perché lo spin-off di del programma di Francesca Fagnani prevedeva solamente una puntata di lancio. La conduttrice tornerà quindi nella prossima stagione televisiva, durante la quale saranno ospitati personaggi dello spettacolo pronti a raccontarsi.

La notizia dello stop di Belve

Questa mattina – 17 giugno 2025 – si è diffusa la notizia che parlava di uno stop di Belve Crime, il programma che è andato in onda lo scorso martedì e che ha visto la partecipazione di tre personaggi appartenenti a casi di cronaca nera come Massimo Bossetti. Stasera la programmazione tv ha però stravolto i programmi, e su Rai 2 verrà trasmessa la partita Spagna – Italia degli Europei Under 21. Proprio per questo motivo, si è parlato di stop e slittamento della trasmissione Belve Crime, con un calendario aggiuntivo che portava il presunto finale di stagione a martedì 8 luglio 2025.

In realtà, Francesca Fagnani ha anche salutato il pubblico nell’ultima puntata e non ha parlato di appuntamenti nelle successive settimane. La Rai ha lanciato un comunicato stampa con il quale ha reso noto che lo scorso episodio di Belve Crime non avrà un seguito.

Il Comunicato su Belve Crime

Queste le parole del palinsesto Rai sul futuro di Francesca Fagnani in casa Rai: “Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi d’informazione, Direzione Intrattenimento Prime Time ribadisce che di ‘Belve Crime’ era prevista una sola puntata per questa stagione. Nessun ‘calendario, con più puntate’ di Belve Crime era mai stato annunciato. In aggiunta, si fa notare che, non a caso, al termine della puntata dello scorso 10 giugno, la conduttrice Francesca Fagnani ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione”.