Belve Crime, Bassetti è stato pagato per l’intervista? La risposta della produzione a Fabrizio Corona

Francesca Fagnani e la squadra di Belve Crime rompono il silenzio sulle dichiarazioni di Corona. Bassetti è stato davvero pagato?

Belve Crime è il nuovo format di Francesca Fagnani, che ospita stavolta personaggi appartenenti a casi di cronaca nera. La prima puntata – andata in onda lo scorso 10 giugno – ha raccontato il punto di vista di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. A parlarne è stato subito dopo l’ex paparazzo Fabrizio Corona che, in una puntata del suo programma web Falsissimo, ha sostenuto che l’azienda televisiva Rai abbia pagato l’uomo per concedere l’intervista esclusiva alla Fagnani.

Corona ha dichiarato che i vertici avrebbero quindi trattato Bossetti come una celebrità televisiva, dandogli una cifra ingente. Lo stesso ha ammesso di aver ricevuto la news da una fonte interna al carcere di Bollate dove lui è detenuto, dichiarando che la somma ammonterebbe a circa 140.000 euro. “La cosa peggiore non è stato solo mandare in onda l’intervista, ma addirittura pagarla” – ha affermato l’ex Re dei Paparazzi – “Forse non sono esattamente 140 mila euro, ma di sicuro è una cifra a quattro zeri“. L’accusa ha subito causato scalpore sui social ed è per questo che la produzione di Belve Crime ci ha tenuto a chiarire ogni punto.

La replica di Francesca Fagnani

Fremantle – co-produttrice della trasmissione di Rai 2 – ha divulgato la nota informativa scritta dalla giornalista e dalla squadra di Belve Crime. La produzione ha infatti sottolineato che, per l’intervista andata in onda la scorsa settimana in prima serata su Rai 2, non è stato versato alcun compenso a Massimo Bossetti, attualmente detenuto nel carcere di Bollate per scontare l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. La Fagnani è invece intervenuta sui social smentendo categoricamente queste indiscrezioni.

“Non è assolutamente vero“, ha infatti detto lei. Fremantle ha invece scritto: “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma ‘Belve’. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani“.

Perché stasera non va in onda Belve Crive

L’attesissimo episodio di Belve Crime stasera 17 giugno non andrà in onda, nonostante la prima puntata abbia ottenuto uno share pari al 12.4%. Alle ore 20.45, su Rai 2, c’è infatti la messa in onda della terza partita degli Azzurri nel girone A. La squadra si qualifica ai quarti di finale del torneo e attende una delle grandi favorite, cioè la Spagna che si presenta a punteggio pieno. L’appuntamento che non andrà in onda stasera sarà recuperato il prossimo 24 giugno, e si tratterà del secondo appuntamento della prima edizione del programma, che prevede un totale di quattro puntate.