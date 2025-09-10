Belve, chi è la super vip che ogni anno rifiuta l’invito della Fagnani (anche per questa edizione)

Francesca Fagnani potrebbe ricevere di nuovo un duo di picche da parte di un volto amatissimo della tv italiana. Dopo l’addio a Mediaset, sta per approdare in casa Rai per partecipare a Ballando con le Stelle, il talent show che va in onda su Rai 1 a partire dal 27 settembre e che viene ogni anno condotto da Milly Carlucci. Si tratta proprio di Barbara D’Urso, prossima concorrente del programma. Su di lei continuano a circolare diverse voci che parlano di alcuni suoi futuri progetti lavorativi e dell’apertura di un canale Youtube su cui potrebbe condividere con i fan alcune parti della sua quotidianità. In più, il giornalista Gabriele Parpiglia ha confessato nella sua newsletter che potrebbe esserci la possibilità di vederla ospite della prossima edizione di Belve, il talk show “graffiante” condotto dalla Fagnani.

Barbara D’Urso ospite di Belve?

“Francesca apre con Barbara?“, si chiede Parpiglia, che ha tra l’altro dichiarato che il sogno della protagonista di Belve è sempre stato quello di intervistare la conduttrice. “Ha un sogno, anzi due…” – ha ammesso lui – “Quello fisso che ogni anno risponde con il due di picche, ovvero Chiara Ferragni e oggi, Barbara d’Urso…“. Il giornalista ha inoltre fatto presente che la D’Urso potrebbe finalmente accettare la sua ospitata nello studio della Fagnani. “La recente apertura in Rai come concorrente di Ballando con le stelle e l’attenuarsi del ‘patto anti d’Urso tra RAI e Mediaset’ (perché il patto c’era)” – si legge nella sua newsletter – “potrebbe aprire lo spiraglio per la ‘belvata’…”.

Stanno quindi circolando le prime ipotesi su una sua possibile presenza nello studio di Belve. La sua ospitata potrebbe infatti catturare l’attenzione del grande pubblico, dato che nell’ultimo periodo lei è sempre più sulla bocca del ciclone in primis per la sua uscita di scena a Mediaset e poi per il suo approdo (inaspettato) in casa Rai. Parpiglia ha tra l’altro parlato di un rischio ancora remoto ma che potrebbe accadere da un momento all’altro. “Le domande censurate che non si possono fare per non riaprire problematiche che hanno tenuto Barbara lontano dalla tv“, ha detto Parpiglia dichiarando che la trattative con Fagnani potrebbe comunque saltare in aria.

Intanto altri sperano che possa essere proprio il programma Rai a dare la possibilità alla D’Urso di svelare la sua verità sul suo addio a Mediaset. La conduttrice si sta intanto preparando per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: le prove sono infatti iniziate da poco.