Belve 2026, l’ospite più invocato di sempre ha finalmente accettato: c’è già la registrazione

Dopo il successo dell’ultima edizione autunnale, Belve si prepara a tornare in prima serata su Rai 2 con Francesca Fagnani.

Il format, che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della seconda rete Rai, ha chiuso la stagione autunnale con risultati molto solidi. In alcune serate ha raggiunto picchi di share intorno al 10%, confermando il forte interesse del pubblico per le interviste dirette e senza filtri della giornalista.

Amanda Lear finalmente nello studio di Belve

Tra le prime ospiti della nuova stagione ci sarebbero Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, entrambe avrebbero già registrato le loro interviste.

La presenza di Amanda Lear rappresenta una delle novità più attese dai fan del programma. L’artista francese, icona della musica e della televisione europea, è stata infatti più volte invocata dal pubblico di Belve nel corso delle passate edizioni. La sua partecipazione, se confermata, segnerebbe quindi un debutto molto atteso nel talk di Rai 2.

In passato il suo nome era già emerso all’interno della trasmissione. Durante una puntata del 2022, Eva Robin’s aveva accennato ad alcune “battaglie condivise” tra lei e Amanda Lear. Alla domanda incalzante di Francesca Fagnani, l’attrice aveva parlato di “passaggi nella società”, facendo riferimento a trasformazioni e cambiamenti personali senza entrare troppo nei dettagli.

Proprio per questo motivo molti spettatori si chiedono se la conduttrice approfitterà dell’intervista per tornare su quell’episodio e chiedere alla stessa Amanda Lear di chiarire direttamente quelle parole. Considerando lo stile pungente delle interviste di Belve, non è difficile immaginare che il tema possa emergere nel corso della conversazione.

Le novità non riguarderebbero solo gli ospiti. La nuova edizione potrebbe infatti allungarsi rispetto alla precedente. L’ultima stagione, andata in onda tra ottobre e dicembre 2025, era composta da cinque puntate.

Secondo alcune anticipazioni, la versione primaverile potrebbe arrivare fino a sette appuntamenti, ampliando quindi la presenza del programma nel palinsesto di Rai 2.

Se la data di partenza del 21 aprile verrà confermata, Belve dovrebbe accompagnare il pubblico fino ai primi giorni di giugno, mantenendo la collocazione nella prima serata del martedì.

Il destino incerto di Belve Crime

Resta invece ancora incerto il futuro di Belve Crime, lo spin-off dedicato alle storie di cronaca nera. Il progetto era stato annunciato nel 2025 ma, di fatto, finora è andato in onda solo con uno speciale.

La puntata, trasmessa il 10 giugno 2025, aveva proposto le interviste a Massimo Bossetti, Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. Quest’ultima conversazione era stata resa disponibile esclusivamente sulla piattaforma RaiPlay.

Un secondo appuntamento era stato inizialmente previsto per dicembre 2025, al termine della stagione autunnale di Belve. Tuttavia, al posto dello spin-off, Rai 2 aveva poi trasmesso il film Moonfall di Roland Emmerich, senza fornire spiegazioni ufficiali sulla cancellazione dell’evento.

Proprio per questo motivo continuano a circolare diverse ipotesi. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Belve Crime potrebbe tornare proprio all’interno della stagione primaverile, magari occupando le ultime due puntate del ciclo di aprile-giugno. In questo modo il programma principale e la sua “costola” dedicata alla cronaca si troverebbero all’interno dello stesso progetto televisivo.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali da parte della Rai o della produzione.

In pochi anni Belve è riuscito a trasformarsi da programma di nicchia a uno dei talk più riconoscibili della televisione italiana. Il merito è soprattutto del format costruito da Francesca Fagnani, che mette gli ospiti davanti a domande dirette, spesso scomode, in un confronto che raramente lascia spazio alla diplomazia televisiva.

Proprio questa formula, fatta di interviste serrate e momenti imprevedibili, ha contribuito a creare attorno al programma una comunità di spettatori molto affezionata.