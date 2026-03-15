Home Notizie Belve 2026, l’ospite più invocato di sempre ha finalmente accettato: c’è già la registrazione

Belve 2026, l’ospite più invocato di sempre ha finalmente accettato: c’è già la registrazione

Dopo il successo dell’ultima edizione autunnale, Belve si prepara a tornare in prima serata su Rai 2 con Francesca Fagnani. Il format, che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della seconda rete Rai, ha chiuso la stagione autunnale con risultati molto solidi. In alcune serate ha raggiunto picchi di share intorno

di Roberto Arciola
Belve 2026, l’ospite più invocato di sempre ha finalmente accettato: c’è già la registrazione
15 Marzo 2026 20:00

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