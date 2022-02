Francesca Fagnani è tornata a graffiare con le interviste alle sue “belve”. Il vero graffio, elemento che anche graficamente segna il programma che per il secondo anno è tornato in onda su Rai2, infatti è proprio quello della conduttrice che con il suo stile asciutto e diretto ha creato un perfetto stile per approcciarsi ai vari interlocutori che si alternano sullo sgabello contrapposto al suo. Con Belve si esce dall’intervista comoda e pettinata fatta per la maggior parte dei casi ad un ospite quando questo è in promozione per le più svariate ragioni (libro, album , film, programma, tournée teatrale) e si arriva in un terreno ancora poco esplorato, almeno con la franchezza e l’onestà portate dalla Fagnani.

Certo, belve sono le ospiti (il termine andrà trasposto al maschile per le quote azzurre che anche quest’anno sono state concesse agli uomini) che accettano l’invito della giornalista, ma la prima a graffiare è sempre la stessa Fagnani. Il format di fatto non esisterebbe senza le domande pungenti e incalzanti della sua conduttrice, che passa molto spesso abilmente ad articolare anche seconde domande pur di non perdere sia il ritmo della conversazione sia il pallino della stessa, sempre abilmente controllato.

L’intervista viene dominata dalla Fagnani, l’ospite assume quasi un ruolo accessorio (in fondo il motivo per cui è a Belve dovrebbe essere conclamato, altrimenti di che belva si tratta?), anche se l’attenzione per la notizia, per la rivelazione inedita non sfuggono mai di vista alla giornalista, che condivide una tale famigliarità con il programma nato dalla sua stessa mente da concedersi facce divertite, sorrisi a mezza bocca, uscite cariche di romano.

Alla fine quella fra Francesca Fagnani e Belve è solo “una questione di chimica” per citare per un brano sanremese, una chimica rinnovata già dalle prime due interviste di questa nuova edizione.